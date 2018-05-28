Секрет долголетия: как в России увеличат продолжительность жизни

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Увеличение продолжительности жизни потребует комплекса мер. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью "Известиям".

Президент РФ Владимир Путин в майском указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", среди прочего, поручил увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет. К 2030 году, согласно указу, этот показатель должен достичь 80 лет.

Для достижения этой цели, по словам Скворцовой, потребуется ряд конкретных мер.

"Это, в первую очередь, формирование здорового образа жизни. Культура здоровой жизни должна прививаться в детском саду, школе, в университетах и колледжах", — заявила министр, подчеркнув, что важно также проходить диспансеризации и профилактические осмотры.

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"Система будет развиваться, в том числе, в сторону персонифицированных генетических современных технологий", — отметила министр.

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Также Минздрав, по словам Скворцовой, планирует развивать программу борьбы с сосудистыми заболеваниями и разработать комплексную программу борьбы с раком. В частности, речь идет о правильной и быстрой диагностике, создании референс-лабораторий (морфологических, иммуногистохимических, генетических), организации мощных протонных центров, центров онкорадиологии и внедрении новых препаратов: иммунных и таргетных.