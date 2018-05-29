Молдавский деликатес: в каком городе установили памятник черемше

Растение, которое весной жители нашей республики массово нарезают в салаты, широко применяют и в народной медицине.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Памятник черемше, которую также называют медвежьим луком и диким чесноком, установили в кузбасском городе Мыски. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Кузбасса.

Черемша — лесное многолетнее растение, у которого съедобные стебли и листья с чесночным запахом. Богатое витаминами и микроэлементами травянистое растение применяют в кулинарии, в том числе в свежем виде, нарезая черемшу в салат. Широкое распространение растение нашло и в народной медицине.

Жители Кузбасса каждую весну заготавливают черемшу, которую им в начале сезона приходится выкапывать из-под снега. Растение пучками продают на рынках и ярмарках. По области продавцов свежей колбы можно встретить прямо вдоль дорог около лесных массивов. Особенной популярностью черемша пользуется у туристов, приезжающих на юг региона, в Таштагольский район, где находится горнолыжный комплекс "Шерегеш".

"Скульптурная композиция открылась в Мысках. Торжественное мероприятие состоялось в день, когда в городе отмечался праздник черемши. Композиция размещена возле городского центра культуры. Она представляет собой пять кованых частей в форме растений разных стадий развития — от прорастания до цветения", — сообщают областные власти.

Отмечается, что памятник изготовил местный мастер-любитель Алексей Луцков. Черемша стала для него вторым арт-объектом, размещенным в Мысках. В парке "Юбилейный" ранее была установлена его композиция "Кандык" (распространенный в Кузбассе лесной цветок).

В городской администрации рассказали, что на празднике была организована дегустация продукции из черемши. Горожане попробовали пельмени, рулеты, пирожки, бутерброды, вареники и другую продукцию.

"Глава города Дмитрий Иванов предложил горожанам налаживать сбор полезного продукта для более масштабных поставок в другие регионы. Также в этот день состоялись тематические викторины, конкурсы, игры для детей и взрослых, концерт фольклорных ансамблей", — отметили в мэрии.