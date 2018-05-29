23:11 29 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 24°C
Прямой эфир
  • EUR19.67
  • USD16.88
  • RUB0.27
  • RON4.24
  • UAH0.65
Поиск
Продажа зелени, архивное фото.

Молдавский деликатес: в каком городе установили памятник черемше

© Sputnik / Igor Zarembo
В России
Получить короткую ссылку
38 0 0

Растение, которое весной жители нашей республики массово нарезают в салаты, широко применяют и в народной медицине.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Памятник черемше, которую также называют медвежьим луком и диким чесноком, установили в кузбасском городе Мыски. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Кузбасса.

Черемша — лесное многолетнее растение, у которого съедобные стебли и листья с чесночным запахом. Богатое витаминами и микроэлементами травянистое растение применяют в кулинарии, в том числе в свежем виде, нарезая черемшу в салат. Широкое распространение растение нашло и в народной медицине.

Космическая еда: как астронавты пробовали впервые выращенный на МКС салат
© Ruptly .
Космическая еда: как астронавты пробовали впервые выращенный на МКС салат

Жители Кузбасса каждую весну заготавливают черемшу, которую им в начале сезона приходится выкапывать из-под снега. Растение пучками продают на рынках и ярмарках. По области продавцов свежей колбы можно встретить прямо вдоль дорог около лесных массивов. Особенной популярностью черемша пользуется у туристов, приезжающих на юг региона, в Таштагольский район, где находится горнолыжный комплекс "Шерегеш".

"Скульптурная композиция открылась в Мысках. Торжественное мероприятие состоялось в день, когда в городе отмечался праздник черемши. Композиция размещена возле городского центра культуры. Она представляет собой пять кованых частей в форме растений разных стадий развития — от прорастания до цветения", — сообщают областные власти.

Отмечается, что памятник изготовил местный мастер-любитель Алексей Луцков. Черемша стала для него вторым арт-объектом, размещенным в Мысках. В парке "Юбилейный" ранее была установлена его композиция "Кандык" (распространенный в Кузбассе лесной цветок).

В городской администрации рассказали, что на празднике была организована дегустация продукции из черемши. Горожане попробовали пельмени, рулеты, пирожки, бутерброды, вареники и другую продукцию.

"Глава города Дмитрий Иванов предложил горожанам налаживать сбор полезного продукта для более масштабных поставок в другие регионы. Также в этот день состоялись тематические викторины, конкурсы, игры для детей и взрослых, концерт фольклорных ансамблей", — отметили в мэрии.

По теме

"Деликатес" не для слабонервных: в ресторане США подают блюдо с пауком
Ароматный шашлык - лучшее блюдо лета
Постные голубцы: как без мяса приготовить это блюдо
Теги:
памятник, растение, народная медицина, салат, черемша, Мыски, Кузбасс, Россия, Примечательные факты
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Надпись Идет заседание суда
    Срок за фотографию

    В Латвии суд приговорил к полутора годам тюрьмы железнодорожника, который отправил в Россию фотографии составов с военной техникой НАТО.

  • Пожар в лесу
    Жаркая пора

    В Литве из-за жары увеличился риск лесных пожаров - жителям республики рекомендуют воздержаться от посещения лесов и быть осторожными с огнем.

  • Архиепископ Верейский Евгений, викарий Патриарха Московского и всея Руси
    Выбор сделан

    Собор Эстонской православной церкви Московского патриархата избрал нового митрополита Таллиннского и всея Эстонии.

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
    Визовое признание

    Минск и Москва близки к тому, чтобы снять все проблемные вопросы во взаимном признании виз, заявил глава МИД Беларуси.

  • Дамаск, Сирия
    Дипломатический разрыв

    Грузия решила разорвать дипломатические отношения с Сирией из-за признания Дамаском независимости Абхазии и Южной Осетии.

  • Автомобиль волонтеров
    Чистое озеро

    Три часа по бездорожью, чтобы очистить озеро от стекла и полиэтилена: активисты акции "Чистый Амткял" провели субботник на берегу водоема в Кодорском ущелье.

  • Новая памятная банкнота достоинством в 2 тысячи сомов
    Денежная инновация

    Памятную банкноту номиналом 2 тысячи сомов признали самой инновационной в мире за использование новейшего защитного элемента.

  • Деньги в чемодане, архивное фото
    Главный инвестор

    Россия является лидером по уровню инвестиций в Таджикистан – российские капиталы составляют 20% от общих вкладов.

  • Эмблема Росатома, архивное фото
    Мирный атом

    Делегация госкорпорации "Росатом" прибыла с визитом в Узбекистан, чтобы обсудить дальнейшее развитие сотрудничества в сфере мирного атома.

  • Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев
    Важнейшее событие

    Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев прокомментировал признание Дамаском государственной независимости республики.

  • Надпись Идет заседание суда
    Срок за фотографию

    В Латвии суд приговорил к полутора годам тюрьмы железнодорожника, который отправил в Россию фотографии составов с военной техникой НАТО.

  • Пожар в лесу
    Жаркая пора

    В Литве из-за жары увеличился риск лесных пожаров - жителям республики рекомендуют воздержаться от посещения лесов и быть осторожными с огнем.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Концерт БИ-2 в Кишиневе
Горизонт событий: яркое шоу "Би-2" в Кишиневе поразило зрителей
Мигрант во Франции спас ребенка, висящего на балконе пятого этажа
Мигрант во Франции спас ребенка, висящего на балконе пятого этажа
Все градоначальники Кишинева
Все градоначальники Кишинева за более, чем 200 лет

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться