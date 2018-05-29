Москва призвала Киев оперативно расследовать убийство журналиста Бабченко

Москва требует от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел России вышло с комментарием по случаю убийства в Киеве журналиста Аркадия Бабченко, в котором требует приложить все усилия к расследованию данного случая. Об этом сообщило РИА Новости.

"Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию. Рассчитываем также, что профильные международные инстанции и НПО возьмут ход расследования под свой контроль", — говорится в опубликованном комментарии МИД РФ.

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МИД России отмечает, что уровень физического насилия, убийств в отношении работников СМИ на Украине неуклонно растёт, а их расследования не приводят к наказанию преступников. Москва также выразила соболезнования родным и близким Бабченко.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратится к украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой взять на контроль расследование смерти российского журналиста Аркадия Бабченко.

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"В первую очередь я хотела бы выразить соболезнования по поводу гибели российского журналиста Аркадия Бабченко. Со своей стороны я, кончено, обращусь к своей коллеге, уполномоченному Верховной рады Денисовой, с просьбой взять под контроль расследование, с тем чтобы оно шло объективно, всесторонне и справедливо", — сказала Москалькова РИА Новости.