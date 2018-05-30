Молодежный форум "Ладога" – дорога в большую жизнь

Молодые люди из России и других стран посетили памятные места Ленинградской области, связанные с Великой Отечественной войной.

КИШИНЕВ, 30 мая – Sputnik. Десятый юбилейный межрегиональный образовательный молодежный форум "Ладога", собравший более 1100 молодых людей из 11 регионов Северо-Запада России, состоялся в Ленинградской области, сообщил в среду корреспонденту Sputnik один из участников этой встречи, председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

По его словам, форум состоялся благодаря поддержке Комитета по молодежной политике Ленинградской области.

"В мероприятии приняла участие и делегация российских соотечественников, проживающих за рубежом. Были организованы тематические площадки для активистов добровольческих и волонтерских общественных объединений, профсоюзных организаций, молодых специалистов социальной сферы, студенческих организаций, молодых предпринимателей", — рассказал Петрович.

По его словам, в каждой из секций работали образовательные площадки, на которых участники форума могли не только получить полезную информацию от экспертов, но и обменяться опытом.

"Активное участие в проведении форума приняли полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также губернаторы 10-ти регионов Северо-Запада РФ. По инициативе организаторов в рамках форума был создан передвижной пункт общественной приемной президента РФ, где любой желающий мог адресовать вопрос главе российского государства", — отметил Петрович.

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Он сообщил, что участники форума побывали на экскурсии по священным для Ленинградской земли местам – трассе "Дорога жизни", связывавшей в годы Великой Отечественной войны блокадный Ленинград с Большой землей, а также посетили город Выборг.

"Но самым главным итогом форума, безусловно, стали новые впечатления и знакомства между участниками мероприятия. Вполне возможно, что в ближайшем будущем они станут началом новых проектов и свершений", — заключил собеседник.