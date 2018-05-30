00:52 31 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 24°C
Прямой эфир
  • EUR19.71
  • USD16.95
  • RUB0.27
  • RON4.25
  • UAH0.65
Поиск
Памятник Катюша из мемориального комплекса Дорога Жизни.

Молодежный форум "Ладога" – дорога в большую жизнь

© Sputnik / П. Манушин
В России
Получить короткую ссылку
Тема:
Наследники великой Победы (277)
6 0 0

Молодые люди из России и других стран посетили памятные места Ленинградской области, связанные с Великой Отечественной войной.

КИШИНЕВ, 30 мая – Sputnik. Десятый юбилейный межрегиональный образовательный молодежный форум "Ладога", собравший более 1100 молодых людей из 11 регионов Северо-Запада России, состоялся в Ленинградской области, сообщил в среду корреспонденту Sputnik один из участников этой встречи, председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

По его словам, форум состоялся благодаря поддержке Комитета по молодежной политике Ленинградской области.

"В мероприятии приняла участие и делегация российских соотечественников, проживающих за рубежом. Были организованы тематические площадки для активистов добровольческих и волонтерских общественных объединений, профсоюзных организаций, молодых специалистов социальной сферы, студенческих организаций, молодых предпринимателей", — рассказал Петрович.

По его словам, в каждой из секций работали образовательные площадки, на которых участники форума могли не только получить полезную информацию от экспертов, но и обменяться опытом.

"Активное участие в проведении форума приняли полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также губернаторы 10-ти регионов Северо-Запада РФ. По инициативе организаторов в рамках форума был создан передвижной пункт общественной приемной президента РФ, где любой желающий мог адресовать вопрос главе российского государства", — отметил Петрович.

Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о награждении Орденом Республики ветерана Великой Отечественной войны, участника войны в Японией 92-летнего Михаила Блажанова.
© Facebook / Dodon Igor
Президент наградил Орденом Республики ветерана ВОВ

В Минске почтили память уроженцев Молдовы, погибших в годы ВОВ >>>

Он сообщил, что участники форума побывали на экскурсии по священным для Ленинградской земли местам – трассе "Дорога жизни", связывавшей в годы Великой Отечественной войны блокадный Ленинград с Большой землей, а также посетили город Выборг.

"Но самым главным итогом форума, безусловно, стали новые впечатления и знакомства между участниками мероприятия. Вполне возможно, что в ближайшем будущем они станут началом новых проектов и свершений", — заключил собеседник.

Тема:
Наследники великой Победы (277)

По теме

Герой ВОВ Ким Дятленко - история, собранная по крупицам
Шерпены снова зовут павших - 26 героев ВОВ обрели последнее пристанище
Отступить, чтобы вернуться и победить: кавалеристы в Молдове на полях ВОВ
Каким образом в центре Кишинева оказался снаряд времен ВОВ
Теги:
молодежь, форум, Великая Отечественная война, Алексей Петрович, Дорога жизни, Ладога, Ленинградская область, Молдова, Россия, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пакистанский кебаб в Риге
    Враг кебаба

    В Латвии продолжается противостояние между депутатом Сейма от Национального объединения и любителями кебабов.

  • Бармен разливает напитки, архивное фото
    Пьянству – бой!

    По сравнению с предыдущими годами количество алкоголя, потребляемого жителями Литвы, начало сокращаться.

  • Элемент декора сцены главного зала в бывшем Доме офицеров флота, а ныне Центре русской культуры.
    Тени прошлого

    Советская символика на репетиции открытия Дней Старого города в Таллинне возмутила эстонских реформистов.

  • ОАО Минский подшипниковый завод
    Цель поставлена

    Новая индустриализация и соблюдение макроэкономической стабильности - что обеспечит рост белорусской экономики, читайте в обзоре Sputnik.

  • Казбегский район - вид на горы Кавказа и Крестовый перевал
    Туристическое место

    В Национальном парке Казбеги открылся центр для визитеров - одно из самых популярных мест Грузии готово к наплыву туристов.

  • Международный турнир по боксу посвящённый памяти Героя Советского Союза М.К.Нагуляна
    Одиннадцать первых

    Боксеры из Абхазии заняли одиннадцать первых мест на Международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Мартироса Нагуляна в Адлере.

  • Драка, фото из архива
    Кулачная дипломатия

    В Баку местные жители избили главу муниципалитета прямо в его кабинете – причиной конфликта стало незаконное строительство дома.

  • Полиция Армении
    Сам пришел

    В Гюмри полиция задержала 21-летнего местного жителя, расстрелявшего из автомата двоих мужчин, — он явился с повинной и сдал оружие.

  • Альпинист Максут Жумаев покорил Эверест
    На крыше мира

    Известный казахстанский альпинист Максут Жумаев поделился впечатлениями от второго восхождения на Эверест.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Концерт БИ-2 в Кишиневе
Горизонт событий: яркое шоу "Би-2" в Кишиневе поразило зрителей
Кошка Моника из приморского зоопарка заменила мать новорожденной рыси
Кошка Моника из приморского зоопарка заменила мать новорожденной рыси
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер"

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться