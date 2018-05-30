Стихия в "городе невест": мощнейший ураган обрушился на Иваново

Около 7 тысяч человек остались без электричества в Ивановской области из-за непогоды.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. В Ивановской области мощный ураганный ветер натворил немало бед сметая, круша и ломая все на своем пути — сорвал крыши с домов, буквально за несколько минут повалил деревья, падавшие на припаркованные автомобили, детские площадки.

Из-за грозы и ветра, скорость которого достигает 20 метров в секунду, происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

"Было отключено: ВЛ 6-10 кВ — 15; ТП — 184. Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей области (около 7 тысяч человек). Мощность отключенных потребителей — 2,5 МВт", — говорится в сообщении МЧС Ивановской области.

Проводятся аварийно-восстановительные работы, координацию мероприятий осуществляет штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Ивановской области. К аварийно-восстановительным работам привлечено 17 бригад в составе 35 человек и 16 единиц специальной техники.

У природы нет плохой погоды>>>

Пожарные ликвидировали возгорание в административном корпусе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Были эвакуированы 20 человек, детей среди них не было.

Жители города размещают в социальных сетях видео, снятое во время урагана на камеры мобильных телефонов.