Путин: меня смущает, когда Россию называют "старшим братом"

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с болгарским премьером Бойко Борисовым заявил, что его смущает, когда Россию называют "старшим братом".

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с болгарским премьером Бойко Борисовым в среду заявил, что его смущает, когда Россию называют "старшим братом".

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"Меня очень смущает, кто старший, кто младший, имея в виду, что старшего всегда побуждают к тому, чтобы заплатить", — сказал Путин, которого цитирует РИА Новости.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству с Болгарией по масштабным энергопроектам в случае предоставления гарантий их реализации от Софии либо ЕС.