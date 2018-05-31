Мнение: "тема Скрипалей" используется для срыва ЧМ-2018 по футболу

Посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Нестеренко отметил, что вокруг предстоящего мундиаля происходит много провокаций политического характера.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. "Тему Скрипалей" пытаются использовать для срыва проведения Чемпионата мира 2018 года по футболу, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Нестеренко.

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"Что касается сообщений, которые появились в СМИ Британии, то, наверное, это связано с общей линией политического руководства этой страны, которая хочет, чтобы праздника футбола у нас не состоялось", — сказал Нестеренко в интервью РИА Новости, комментируя недавние публикации в зарубежных СМИ о том, что британские футбольные фанаты намерены "размазать по стенке" болельщиков из России во время чемпионата мира и устроить "третью мировую".

"Вдобавок к этому привязывается "тема Скрипалей", — подчеркнул он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, считает ли он, что эта тема эксплуатируется для того, чтобы сорвать ЧМ по футболу, Нестеренко заявил: "Да, по моему мнению, да".

"Высказываются предположения, что там чуть ли не третья мировая война будет. Мне кажется, что это нелепость. Это изобретение тех, кто хочет просто сорвать наше мероприятие, занимается спекуляцией различных политических тем", — добавил он.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.