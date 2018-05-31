Назад в "Простоквашино": когда выйдет новая серия любимого мультфильма

Новая серия мультфильма, на котором выросли сотни тысяч советских детей, увидит свет совсем скоро.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Новую серию мультфильма про Простоквашино покажут 5 июня, рассказала РИА Новости председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

"Я знаю дату третьей серии — 5 июня, и дальше "Простоквашино" будет выходить по серии в месяц", — сказала Слащева на полях Петербургского международного экономического форума.

Первая после более чем 30-летнего перерыва серия мультфильма про Простоквашино вышла 3 апреля.

Пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, кота Матроскина — Антон Табаков, почтальона Печкина — Иван Охлобыстин, а Дядю Федора — Алексей Онежен. Кроме того, в мультфильме появились два новых персонажа — сестра Дяди Федора Вера Павловна и неизвестная зверушка Тама-Тама.