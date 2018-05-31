Покупки скоро можно будет оплатить с помощью селфи

Революционное нововведение пока будет доступно только в России, но не исключено, что спустя некоторое время такие технологии станут реальностью и в Молдове.

КИШИНЕВ, 31 мая- Sputnik. В России появился сервис оплаты покупок с помощью селфи, говорится в сообщении разработчиков сервиса — компании VisionLabs (проект — резидент фонда "Сколково") и российской платежной системы SWiP. Об этом сообщило РИА Новости.

Чтобы воспользоваться сервисом SelfieToPay, покупателю нужно скачать приложение SWiP в App Store или Google Play, привязать к нему банковскую карту и просканировать свое лицо. Биометрические данные пользователя будут храниться в базе сервиса.

Таким образом, при оплате товаров в торговых точках, где есть соответствующее ПО и специальная камера, пользователю не понадобится телефон — достаточно будет посмотреть в объектив рядом с кассой. Камера самостоятельно идентифицирует клиента.

Все расчетные операции будут происходить в платежной системе SWiP.

"Платформа для распознавания лиц VisionLabs LUNA оснащена технологией Liveness, которая проверяет, настоящий ли человек перед камерой или же неживое изображение. Благодаря этой технологии мошенники не могут использовать фотографии или видеозаписи других людей для оплаты покупок. Диапазон камеры настраивается таким образом, чтобы в нее попадало лицо только платящего пользователя", — говорится в релизе.

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Сервис уже протестировали в сети общественного питания "Пять звезд" и в Mediacafe. В июне пилотные проекты с сервисом также запустят в пиццериях Papa John's и кофейнях Cofix. Разработчики предполагают, что в будущем расплатиться с помощью селфи можно будет в 250 точках оплаты в рознице в Москве и Санкт-Петербурге, включая крупные федеральные сети.