Восемь детей пострадали в Иркутске на празднике: подробности ЧП

Детский праздник 1 июня едва не завершился крупной трагедией - в ТРЦ Иркутска во время праздничного научного микст-шоу пострадали восемь детей.

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Прокуратура Октябрьского района Иркутской области начала проверку после ЧП в ТРЦ в Иркутске, где, по предварительным данным, восемь детей получили ожоги после возгорания спиртосодержащей жидкости, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее представитель министерства здравоохранения Иркутской области сообщил РИА Новости, что в ТРЦ "Комсомолл" в Иркутске дети в возрасте 7-10 лет получили термические ожоги первой и второй степеней.

"В ходе проведения научно-развлекательных опытов произошло возгорание спиртосодержащей жидкости. По предварительным данным, восемь детей получили ожоги различной степени тяжести. На месте работают сотрудники МЧС и полиции. Ход проверки взят прокуратурой области на контроль", — говорится в сообщении.

Пострадавшие в состоянии средней и легкой степени тяжести доставлены в ожоговый центр городской клинической больницы №3.

Российские СМИ сообщают, что директор Центра "Гравитация", где проводилось огненное шоу, задержан. Кроме того, по факту произошедшего открыто уголовное дело.

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, в торговом центре вспыхнула спиртосодержащая жидкость, однако это не привело к развитию пожара. При этом должен был сработать пожарный извещатель, но этого не произошло, и посетители торгового центра не были своевременно эвакуированы. Их вывели прибывшие на место пожарные. По данному факту дознаватели МЧС проводят проверку.