Огромное количество звонков и SMS поступило для "прямой линии" с Путиным

Сотни тысяч вопросов Владимиру Путину уже поступили к организаторам "прямой линии" с российским лидером.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Практически 400 тысяч звонков и около 165 тысяч SMS-сообщений поступило к "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет 7 июня, сообщили организаторы мероприятия, которых цитирует РИА Новости.

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По данным на 9.00 субботы, уже поступило 394 тысячи 964 звонков, 164 тысячи 229 SMS-сообщений, а также 14 тысяч 680 MMS-сообщений.

Кроме того, в формате видео прислано 5,4 тысячи сообщений. В текстовом виде через приложение уже задано около 14765 тысяч вопросов, через социальные сети – 15 тысяч 659 вопросов, на специальном сайте — 61 тысяча 100, отметили организаторы. Наименее популярен формат отправки вопросов с помощью видео через социальные сети – 506.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" начнется в полдень по московскому времени 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.