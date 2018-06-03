В фильме "Лето" о Викторе Цое прозвучит молдавская музыка

В широкий прокат "Лето" выйдет 7 июня, и, очевидно, ожидается немало сюрпризов. Один из них можно обнаружить в трейллере.

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. Продюсер фильма Кирилла Серебренникова "Лето" Илья Стюарт и исполнители главных ролей Ирина Старшенбаум и Тео Ю рассказали, как снималась одна из самых запоминающихся сцен в картине на фестивале "Кинотавр" в Сочи.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Борис Гребенщиков о фильме Серебренникова про Цоя: ложь от начала до конца

Премьера картины в широком прокате состоится уже на следующей неделе. Вспомним, немало скандалов и конфликтов ее предваряли. Фильм раскритиковал Борис Гребенщиков. Прочитав сценарий, он назвал "Лето" "ложью от начала и до конца". Впрочем, сын Цоя Александр в одном из интервью предположил, почему у "дедушки русского рока" возникла такая негативная реакция. По его словам, сценарий, который все видели, имеет мало отношения к конечному продукту.

Съемочная группа стала главными героями традиционного светского мероприятия журнала Hello в рамках кинофестиваля "Кинотавр", который проходит в эти дни в Москве.

Продюсер фильма Илья Стюарт и исполнители главных ролей кореец Тео Ю (он играл Виктора Цоя) и российская актриса Ирина Старшенбаум (она играла подругу Майка Науменко Наталью) поблагодарили всех присутствующих за поддержку.

© Photo : courtesy of photographer Sergei Bermenyev В Сети распространяется песня Цоя на молдавском (румынском) языке

"Мы хотим показать и рассказать, как снималась сцена в троллейбусе, где мой прототип Наташа Науменко несла чашечку кофе через весь город своему мужу Майку. Это был 17-ый час смены, и мы уже не понимали, где мы и что происходит, но мы чувствовали любовь, которая витала в этом троллейбусе", — цитирует Старшенбаум РИА Новости.

Актер Тео Ю отметил, что эта сцена — "часть сюрреалистического сегмента фильма", все происходящее сопровождает песня Игги Попа "Пассажир".

Мировая премьера фильма "Лето" прошла в рамках конкурсной программы Канского кинофестиваля, где она получила приз за лучший саундтрек. В широкий прокат "Лето" выйдет 7 июня.

В Интернете уже появились первые трейлеры ленты. Судя по ним, картина будет черно-белой. Так задумал автор. Хотя, вероятно, не исключены и сюрпризы для поклонников групп "Кино" и "Зоопарк".

Кстати, один из них можно услышать в этом ролике.

По сюжету, худсовет обсуждает творчество молодого Цоя. "Разбор полетов" происходит в студенческой столовой. Критикесса высказывает свое недовольство к песне "Бездельник", а в это время фоном играет молдавская музыка.

А именно "Креде-мэ"/Дин депэртэрь" Иона-Алди Теодоровича и Штефана Петраке ("Верь мне"/"Издалека"). Песня была написана примерно в 1978 году, а в 1981-м она попала на ТВ, в передачу ЦТ "Песня года". В кадре звучит версия в исполнении Софии Ротару. Любопытно, что летом 1981 года Виктор Цой, Алексей Рыбин и Олег Валинский основали группу "Гарин и Гиперболоиды", которая в 1982 году переименовывается в "Кино". И в этом же году выходит альбом "Бездельник", продюсируемый Борисом Гребенщиковым. Такая вот ирония судьбы.

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