ФСБ задержала одиннадцать вербовщиков в террористы

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. В ФСБ по Красноярскому краю сообщили о задержании 11 участников религиозной ячейки, вербовавших людей для работы на боевиков и организовавших канал по их переправке в террористические группы Сирии и Афганистана, пишет РИА Новости.

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В ФСБ заявили, что лидер ячейки по телефону установил контакт с членами международной террористической организации за рубежом. По данным ФСБ, он вербовал своих соотечественников, работавших в регионе, в ряды боевиков и помогал в их переправке на территории, подконтрольные международным террористическим организациям. Преступники пропагандировали терроризм с использованием видеороликов одного из исламских религиозных проповедников в местах общественного питания и проживания; при обысках у них обнаружена и изъята запрещенная религиозная литература.

"Сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю пресечена деятельность религиозной ячейки, ориентированной на идеологию одной из террористических структур, члены которой осуществляли пропаганду терроризма на территории региона. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ задержаны 11 участников указанной группы, двое из которых, прибывшие в Красноярск из Киргизской республики, организовали канал переправки радикально настроенных лиц на территорию Сирии и Афганистана для вступления в состав террористических группировок", — говорится в сообщении.

В краевом главке ФСБ сообщили, что в мае следственным отделом УФСБ по Красноярскому краю в отношении двоих организаторов возбуждено уголовное дело о "приготовлении к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством, является террористической", и о "содействии террористической деятельности".