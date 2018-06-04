В Госдуме прокомментировали попытку вербовки журналиста РИА Новости

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. В Госдуме России прокомментировали попытку вербовки журналистки РИА Новости. С заявлением выступил глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Он отметил, что Украина, пытаясь завербовать корреспондента РИА Новости, действует нагло и вероломно, журналистам в такой ситуации не оставляют выбора, кроме как покинуть страну, либо быть арестованными или завербованными.

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Попытка украинскими спецслужбами завербовать журналиста РИА Новости Ирину Высокович в Херсоне провалилась после того, как Ирина предала гласности подробности этой акции украинской спецслужбы. СБУ хотела завербовать корреспондента РИА Новости, имеющую украинское гражданство и постоянный вид на жительство в Литве, когда та прибыла в Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. После нескольких часов беседы с СБУ, которая не была оформлена протоколом, журналистку вынудили подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и рассказывать о сотрудниках РИА Новости. Однако затем Высокович вернулась в Литву и рассказала о попытке вербовки.

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"Я действия СБУ расцениваю как недружественные, но вдвойне недружественные ещё после ареста Вышинского. Дело в том, что это общепринятая практика вербовки. Корреспондент — это золотое дно для любой разведки. Это было всегда. Но то, что они делают, — это нагло и вероломно: после ареста, по сути дела, запугав сначала всех, что мы вас можем ни за что арестовать, потом ещё вербовочные мероприятия начинают проводить на запуганном материале, что называется. Вот это вдвойне меня шокирует", — сказал Калашников, которого цитирует РИА Новости.

"Нашим журналистам фактически выбора не остаётся: либо уезжать, потому что арестуют и будут обменивать на террористов предлагать, либо будут предлагать работать на разведку. В такой ситуации вам, журналистам, приходится работать", — добавил он.

МИД РФ, комментируя ситуацию с Высокович, заявил, что попытка СБУ ее завербовать – очередное подтверждение, что свобода мнения на Украине прекратила существование. Внешнеполитическое ведомство РФ призвало международные структуры и международное сообщество должным образом отреагировать на данную ситуацию.

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Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что попытка СБУ завербовать Высокович, прибывшую в украинский Херсон освещать судебный процесс, — это очередной пример пренебрежения Киевом профессией журналиста. В свою очередь заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев заявил, что РИА Новости призывает журналистов и международное сообщество поддержать Высокович.

Ветеран СВР, член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов, комментируя ситуацию вокруг журналиста Высокович, заявил, что РФ в состоянии защитить своих журналистов, подвергающихся давлению со стороны украинских спецслужб, нивелировать эти угрозы и предпринять ответные действия.

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Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. В тот же день был задержан в Киеве руководитель портала "РИА Новости Украина". Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.