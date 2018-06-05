Эксперты предупреждают: ожирение приводит к гипертонии

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. Около 40% взрослого населения России из-за увеличения распространенности ожирения имеют фактор риска развития артериальной гипертонии, заявил главный внештатный специалист Минздрава по профилактической медицине Сергей Бойцов.

"Артериальная гипертония – пока фактор риска номер один в плане сердечно-сосудистой катастрофы. Порядка 40% нашего взрослого населения имеет этот фактор риска. Он ассоциирован и с инсультами, и с инфарктами, с развитием сердечной недостаточности. Мы понимаем, что эта проблема, растущая по своей значимости, поскольку ожирение прогрессирует по своей распространенности и выраженности и двигает за собой артериальную гипертонию", — сказал Бойцов, которого цитирует РИА Новости.

Он добавил, что сейчас в России есть набор лекарственных препаратов, с помощью которых можно справиться с артериальной гипертонией у большинства больных, но если говорить о контроле этого заболевания у населения, то этот показатель еще очень далек от целевых значений – лишь 10-15% из всех больных находятся под контролем специалистов.

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Ранее СМИ со ссылкой на Минздрав РФ сообщали, что в России за пять лет число граждан, страдающих ожирением, выросло на 45,4%.