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Прослушка

"Все слышащее ухо": как наказали жену, шпионившую за мужем через GPS-датчик

© Sputnik / Valeriy Melnikov
В России
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В Омске будут судить женщину, следившую за своим мужем с помощью GPS-трекера.

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. Сотрудники Следственного Комитета (СК) России в Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летней женщины, которая прослушивала разговоры мужа с помощью GPS-трекера с функцией записи, а затем решила продать устройство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 138.1 УК РФ "Незаконные приобретение и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", — говорится в сообщении.

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По данным следствия, омичка, подозревая своего супруга в измене, приобрела через интернет специальное техсредство — GPS-трекер, предназначенный для негласного прослушивания, установила его в автомобиле мужа и несколько месяцев прослушивала его разговоры.

Через какое-то время она решила продать устройство через один из сайтов объявлений, но при передаче одной тысячи рублей была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

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"Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 18 месяцев, либо ограничения свободы на срок до четырех лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет, либо лишения свободы на срок до четырех лет", — сообщили в управлении СК по Омской области.

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Теги:
запись разговоров, навигатор, GPS, наказание, прослушка, смартфон, закон, Следственный комитет РФ, Омск, Омская область, Россия, Общество
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