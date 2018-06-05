Министр обороны России Шойгу впервые представил публике свои картины

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. В департаменте культуры Минобороны России рассказали, что личные художественные работы Шойгу представлены широкой публике впервые, это различные изделия из дерева – вазы, шкатулки, скульптуры.
"Особого внимания заслуживают работы, выполненные в жанрах графики и живописи, — отметил представитель департамента, которого цитирует РИА Новости.
Работы демонстрируются в рамках художественно-выставочного проекта "Несокрушимая и легендарная", приуроченного к 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной Армии. Выставка будет работать до конца июня в национальном музее Тувы "Алдан-Маадыр" (Кызыл).
В департаменте также сообщили, что, в частности, Военная историческая библиотека Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ на выездной выставке экспонирует "уникальные и редкие издания из своих раритетных фондов, включающие карты и схемы азиатской части России".
Здесь же демонстрируются картины ветеранов Великой Отечественной войны, работы современных художников, написанные в Сирии.
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На выставке из фондов Центрального музея ВС РФ представлены более 20 плакатов периода 1919-1982 годов, включая легендарные "Ты записался добровольцем?" (1920), "Враг у ворот! Все на защиту Петрограда" (1919).
Выставка организована в рамках "Дней армейской культуры", которые проводятся с 2013 года.