Фотоконкурс имени Андрея Стенина запустил онлайн-голосование

Теперь любой желающий может проголосовать за лучшую, по его мнению, фотографию, представленную на фотоконкурсе имени Андрея Стенина.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, предлагает выбрать лучшую работу из числа вошедших в шорт-лист 2018 года.

Беспорядки в Кении после выборов © Photo : Луис Тато / Stenincontest

В убежище любой ценой © Photo : Машрук Ахмед / Stenincontest

Косичка © Photo : Сергей Гапон / Stenincontest

…А жизнь продолжается © Photo : Юнес Хани Соми Софлаи / Stenincontest

Школа бокса для девочек в Кении © Photo : Луис Тато / Stenincontest

Уральские марийцы. Народный костюм © Photo : Федор Телков / Stenincontest

Раскаленный грунт © Photo : Алексей Филиппов / Stenincontest

Завтрак на привале © Photo : Себнем Коскун / Stenincontest 1 / 8 © Photo : Луис Тато / Stenincontest Беспорядки в Кении после выборов

Онлайн-голосование стартовало на сайте конкурса stenincontest.ru. Сделать свой выбор любой пользователь может до 23:59 (по кишиневскому времени) 18 июля при наличии аккаунта в одной из социальных сетей: ВКонтакте, Facebook, Twitter или китайском сервисе Weibo. Победителей онлайн-голосования объявят 19 июля, а автор самой популярной в интернете фотографии получит диплом конкурса. Жюри, в состав которого вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем, возглавил Ахмет Сел, руководитель фотослужбы Агентства Анадолу (Anadolu Ajansi) (Турция).

© Sputnik / Vladimir Sergeev Стоп-кадр: названы места в Москве, где можно фотографироваться молдаванам

Онлайн-голосование в рамках конкурса имени Стенина проходит в третий раз. Выбор интернет-аудитории 2016 и 2017 годов подтвердил ее интерес к работам конкурса и продемонстрировал непредвзятость суждений о современной фотографии. Так, в 2016 году цветная графика кадра "Рыцари" принесла победу египетскому фотографу Гехаду Хамди (Gehad Hamdy), а 2017 год стал победным для фотографа из Кыргызстана Табылды Кадырбекова с его жанровой фотозарисовкой "Продавщица сладкой ваты".

"В выборе интернет-пользователей проявляется то значимое, что волнует простого зрителя в современной фотографии. Их мнение может совпасть или нет с мнением профессионального жюри, но в этом-то и кроется интрига — какие фотографии выберут те, для кого они, собственно, и снимаются", — сказала куратор конкурса, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник.

Призовые места финалистов объявят 6 августа на сайте конкурса. Награды победителям вручат осенью 2018 года, тогда же откроется выставка их работ в Москве.

О конкурсе:

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Информационное агентство и радио Sputnik является международным информационным партнером конкурса.