Матвиенко: РФ должна отреагировать на решение Молдовы по русскому языку

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Россия должна отреагировать на решение Конституционного суда Молдовы, заявила на пленарном заседании IV Ливадийского форума: "Русский мир и мировое гуманитарное пространство" председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которую цитирует РИА Новости.

© Sputnik / Евгений Панасенко Судьба государственного и русского языков в Молдове: что ждет страну

Конституционный суд Молдовы 4 июня частично удовлетворил запрос депутатов Либеральной партии страны, однако признал устаревшим Закон о функционировании языков на территории МССР. Этот документ гласит, что русский язык на территории Молдовы является средством межнационального общения.

"Нет предела возмущению. Молдова – многонациональная страна, 30% населения говорят на русском языке. Этим решением они заложили мину взрывного действия под фундамент своей государственности. Это уже такое политиканство, это такая глупость. Я рассчитываю, что министерство иностранных дел, Совет Федерации и другие институты отреагируют на это решение. Это судилище, по-другому это не назовешь", — сказала Матвиенко.

Кроме того, Матвиенко предложила отправить от Ливадийского форума обращение в Конституционный суд Молдовы.

"Суд должен заниматься правом, а не политикой. Это уже полная деградация всех институтов, которые составляют эту государственность", — подчеркнула спикер Совфеда.

Кроме того, Матвиенко призвала использовать весь имеющийся потенциал международных организаций, европейских и международных резолюций, партнеров по парламентской линии для противодействия преследованию русского языка за границей.