Бабушка-блогер сняла видео и подбодрила лицеистов перед экзаменами

Высокие технологии плотно вошли в жизнь некоторых людей пожилого возраста: женщина-блогер из Кранодара - яркий тому пример.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Валентина Кулешова — популярный 86-летний блогер из Краснодара — опубликовала в Instagram видеообращение к выпускникам, сдающих в этом году выпускные экзамены в общеообразовательных. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.

В ролике Кулешова поздравляет выпускников с окончанием учебного года и напутствует: "Идите на экзамен смело, но сосредоточенно!"

Она также вспомнила, как писала сочинение в 1950 году, показала аттестат зрелости и отметила, что у молодых людей сейчас намного больше возможностей и знаний, чем было у ее поколения в послевоенное время.

Кулешову читают почти 50 тысяч подписчиков со всей России и зарубежья. Она рассказывает им о военном детстве, делится советами. Кроме того, она пишет сказки для детей.

В России единый государственный экзамен (ЕГЭ) проходит с 28 мая по 2 июля.

В Молдове экзаменационная сессия на степень Бакалавра проводится с пятого по 22 июня. Выпускники лицеев страны сдают следующие экзамены: румынский язык и литература (для школ-алолингвов) для реального гуманитарного, спортивного профилей и профиля искусств (пятого июня); язык обучения для реального и гуманитарного спортивного профилей и профиля искусств (восьмого июня); иностранный язык (12 июня); профильный предмет для реального, гуманитарного, спортивного профилей и профиля искусств (15 июня); предмет по выбору (19 июня); украинский язык и литература, болгарский язык и литература, гагаузский язык и литература (22 июня).