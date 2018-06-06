Бабушка-блогер сняла видео и подбодрила лицеистов перед экзаменами

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Валентина Кулешова — популярный 86-летний блогер из Краснодара — опубликовала в Instagram видеообращение к выпускникам, сдающих в этом году выпускные экзамены в общеообразовательных. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
В ролике Кулешова поздравляет выпускников с окончанием учебного года и напутствует: "Идите на экзамен смело, но сосредоточенно!"
Она также вспомнила, как писала сочинение в 1950 году, показала аттестат зрелости и отметила, что у молодых людей сейчас намного больше возможностей и знаний, чем было у ее поколения в послевоенное время.
Мое виде-обращение к выпускникам-2018г. Продолжение смотрите в сторис. Специально для @minobrkubani в преддверие экзамена по русскому языку. Интересно, есть ли среди моих подписчиков выпускники и их родители?. Пишите в комментариях и отмечайте выпускников⬇️ #егэ2018 #егэ #выпускной2018 #выпускники2018 #выпуск2018
В России единый государственный экзамен (ЕГЭ) проходит с 28 мая по 2 июля.
В Молдове экзаменационная сессия на степень Бакалавра проводится с пятого по 22 июня. Выпускники лицеев страны сдают следующие экзамены: румынский язык и литература (для школ-алолингвов) для реального гуманитарного, спортивного профилей и профиля искусств (пятого июня); язык обучения для реального и гуманитарного спортивного профилей и профиля искусств (восьмого июня); иностранный язык (12 июня); профильный предмет для реального, гуманитарного, спортивного профилей и профиля искусств (15 июня); предмет по выбору (19 июня); украинский язык и литература, болгарский язык и литература, гагаузский язык и литература (22 июня).