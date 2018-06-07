Путин: нынешние действия Запада в отношении России контрпродуктивны

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Бесконечные обвинения в адрес России создают базу для применения сдерживающих мер в отношении нашей страны, заявил в четверг в ходе прямой линии в Москве президент РФ Владимир Путин.

"Это (обвинения — ред.) способ сдерживания России. Почему это делается? В России видят угрозу, видят, что Россия составляет конкуренцию. Это ошибочная политика. Нужно наладить взаимодействие, и эффект от этого будет положительным", — отметил Путин.

По его словам, во многих странах на политическом уровне уже говорят о необходимости выстраивать положительные отношения с Россией.

"Понимание этого приходит сейчас ко многим нашим партнерам. Надеюсь, что скоро это произойдет, что все поймут, что нынешние действия со стороны Запада контрпродуктивны", — сказал глава российского государства.

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Путин также подчеркнул, что "пора сесть за стол переговоров и выработать схемы европейской безопасности, адекватные реалиям сегодняшнего дня".