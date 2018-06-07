17:51 07 Июня 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 23°C
Прямой эфир
  • EUR19.87
  • USD16.89
  • RUB0.27
  • RON4.27
  • UAH0.65
Поиск
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным

Путин: третья мировая война может оказаться концом цивилизации

© Sputnik / Михаил Климентьев
В России
Получить короткую ссылку
22 0 0

По мнению президента России, исключительно страх взаимного уничтожения ограждает участников международного диалога от необдуманных решений.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин в четверг в ходе прямой линии, комментируя вероятность начала третьей мировой войны, процитировал Альберта Эйнштейна — "Не знаю, будет ли третья мировая, но четвертая будет вестись камнями и палками".

"Понимание того, что третья мировая война может оказаться концом цивилизации, должно сдерживать нас от чрезвычайно опасных действий на международной арене. После Второй мировой войны мы живем в условиях относительно глобального спокойствия несмотря на то, что региональные конфликты все это время вспыхивают в различных частях мира", — заметил Путин.

По его словам, сегодня в мире между военными державами установлен паритет, и страх взаимного уничтожения всегда сдерживал участников международного общения, заставляя их уважать друг друга.

По теме

Путин: нынешние действия Запада в отношении России контрпродуктивны
Новое оружие Запада: как против России применяют боевую глупость
Глава Евросовета Дональд Туск не до конца понимает действия США
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: "Прямая линия" с Владимиром Путиным 2018
Теги:
третья мировая война, Альберт Эйнштейн, Владимир Путин, Россия, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Телевизор
    Вы в эфире!

    Совсем избавить латвийского телезрителя от российских каналов не получится - против выступают как кабельные операторы, так и Еврокомиссия.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляе
    Рады бы, да не можем

    В Литве заявили, что выполнить решение Европейского суда по правам человека о секретной тюрьме ЦРУ на территории республики практически невозможно.

  • Перстень Мярта Сультса, который он сделал в честь островов
    Таллиннский архипелаг

    В Таллиннском заливе появятся искусственные острова – еще недавно казавшийся многим фантастическим проект обретает черты реальности.

  • Когда Арсений узнал, что поедет на Чемпионат мира, от радости аж пищал
    Мечты сбываются

    У десятилетнего минчанина Арсения Мухи неизлечимая болезнь - мышечная дистрофия. Но это не помешает ему выйти на поле финального матча ЧМ по футболу в Москве.

  • პატარა ბიჭუნა წიგნით
    На вес золота

    Почему все больше семей в Грузии предпочитают оставлять ребенка с русскоязычной няней – в материале Sputnik.

  • Расчистка Сухумской крепости
    Историческая "жемчужина"

    Сухумская крепость – один из ключевых исторических объектов Абхазии. В каком состоянии она сегодня, и каким видится ее будущее - в материале Sputnik.

  • Здание правительства
    Будем сотрудничать!

    Торгово-промышленные палаты Южной Осетии и Луганской Народной республики подписали в Цхинвале соглашение о сотрудничестве.

  • Телевизор
    Вы в эфире!

    Совсем избавить латвийского телезрителя от российских каналов не получится - против выступают как кабельные операторы, так и Еврокомиссия.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляе
    Рады бы, да не можем

    В Литве заявили, что выполнить решение Европейского суда по правам человека о секретной тюрьме ЦРУ на территории республики практически невозможно.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

В Лос-Анджелесе прошло бурлеск-шоу по мотивам "Звездных войн"
В Перми прошел чемпионат России по силовому экстриму
В Перми прошел чемпионат России по силовому экстриму
Стратегический бомбардировщик Ту-95
Стратегический бомбардировщик Ту-95

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться