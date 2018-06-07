Путин: третья мировая война может оказаться концом цивилизации

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин в четверг в ходе прямой линии, комментируя вероятность начала третьей мировой войны, процитировал Альберта Эйнштейна — "Не знаю, будет ли третья мировая, но четвертая будет вестись камнями и палками".

"Понимание того, что третья мировая война может оказаться концом цивилизации, должно сдерживать нас от чрезвычайно опасных действий на международной арене. После Второй мировой войны мы живем в условиях относительно глобального спокойствия несмотря на то, что региональные конфликты все это время вспыхивают в различных частях мира", — заметил Путин.

По его словам, сегодня в мире между военными державами установлен паритет, и страх взаимного уничтожения всегда сдерживал участников международного общения, заставляя их уважать друг друга.