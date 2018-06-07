Путин рассказал, что стало бы со Скрипалями, если бы их реально отравили

Президент России дал понять, что Москва заинтересована в возможности полного доступа к расследованию инцидента с Сергеем и Юлией Скрипалями.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Если против Сергея и Юлии Скрипалей применили бы боевое отравляющее вещество, что эти люди погибли бы на месте, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в Москве.

© Sputnik / Валерий Мельников МИД России готов помочь Юлии Скрипаль вернуться на родину

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.

Новое оружие Запада: как против России применяют боевую глупость >>>

Комментируя заявления вокруг этого вопроса, Путин отметил стремление российской стороны получить возможность доступа к гражданке России Юлии Скрипаль и полноценно принять участие в расследовании.

"Мы очень хотели бы, чтобы нам дали возможность полноценно принять участие в расследовании. До этого нам трудно что-либо комментировать", — добавил президент.