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Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным

"Всенародное вече": Путин - о России после ЧМ и о мире без третьей мировой

© Sputnik / Валерий Мельников
В России
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Эксперты отмечают все большую из раза в раз популярность прямых линий президента России Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в четверг провел традиционную прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы граждан страны. Дискуссия имела довольно широкий формат — поднимались наиболее актуальные для РФ внешние и внутренние вопросы. О некоторых из них читайте в обзоре Sputnik.

"Начать переговоры"

Была затронута и тема бесконечных обвинений в адрес России, которые, как полагает Путин, "создают базу для применения сдерживающих мер" в отношении РФ.

"Это (обвинения — ред.) способ сдерживания России. Почему это делается? В России видят угрозу, видят, что Россия составляет конкуренцию. Это ошибочная политика. Нужно наладить взаимодействие, и эффект от этого будет положительным", — отметил президент.

По его словам, во многих странах на политическом уровне уже говорят о необходимости выстраивать положительные отношения с Россией >>>

"Понимание этого приходит сейчас ко многим нашим партнерам. Надеюсь, что скоро это произойдет, что все поймут, что нынешние действия со стороны Запада контрпродуктивны", — сказал глава российского государства.

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Путин также подчеркнул, что "пора сесть за стол переговоров и выработать схемы европейской безопасности, адекватные реалиям сегодняшнего дня".

"Дело Скрипалей"

Ну, и о смежной теме. Не утихают разговоры вокруг истории с Сергеем и Юлией Скрипалями. Официальный Лондон и вслед за ним весь западный бомонд заявляют, что Скрипалей отравили четвертого марта в английском Солсбери веществом А234, и к этому, якобы, причастно российское государство. Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.

Что ответил Путин о возможной атомной войне между США и КНДР >>>

Путин отметил, что если против Сергея и Юлии Скрипалей применили бы боевое отравляющее вещество, эти люди погибли бы на месте >>>

Московский Кремль
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"Мы очень хотели бы, чтобы нам дали возможность полноценно принять участие в расследовании. До этого нам трудно что-либо комментировать", — добавил президент.

Слово и человечность

Не обошлось и без трогательных эпизодов этой встречи, уже названной руководителями российских регионов "всероссийским вече".

Раненная в Сирии гражданка Украины Ирина Баракят обратилась к президенту России во время прямой линии из Военно-медицинской академии (ВМА) РФ и рассказала, что родилась в Одессе, после чего, выйдя замуж за гражданина Сирии, переехала на его родину. Во время боевых действий в Алеппо Ирина работала переводчиком. Она была ранена в 2016 году, закрывая своих детей от взрыва снаряда. В итоге она лишилась ноги и кисти руки.

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Женщину доставили в ВМА на лечение российские военные. Ирина сообщила, что получить бесплатно протезы, являясь гражданкой Украины, не может. Кроме того, без российского гражданства она не может пригласить из Сирии семью. Ирина попросила оказать помощь в получении российского гражданства и помочь воссоединиться с семьей. Путин пообещал оказать ей помощь.

И снова о глобальном

Комментируя вероятность начала третьей мировой войны, Путин процитировал Альберта Эйнштейна — "Не знаю, будет ли третья мировая, но четвертая будет вестись камнями и палками".

"Понимание того, что третья мировая война может оказаться концом цивилизации, должно сдерживать нас от чрезвычайно опасных действий на международной арене. После Второй мировой войны мы живем в условиях относительно глобального спокойствия, несмотря на то, что региональные конфликты все это время вспыхивают в различных частях мира", — заметил Путин >>>

По его словам, сегодня в мире между военными державами установлен паритет, и страх взаимного уничтожения всегда сдерживал участников международного общения, заставляя их уважать друг друга.

Считанные дни до мундиаля

Близится ЧМ-2018 по футболу, который впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

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По мнению Путина, инфраструктура, подготовленная в России к предстоящему Чемпионату мира по футболу, должна работать на развитие спорта.

"Возведенные объекты должны выйти на окупаемость. Это будет возможно благодаря многофункциональности современных спортивных арен", — отметил Путин.

Он подчеркнул, что впоследствии "нельзя допустить открытия рынков на спортивных объектах, как это было в 90-х годах" >>>

"Очень многое будет зависеть от руководителей регионов, так как спортивные объекты впоследствии будут переданы региональным властям", — добавил глава российского государства, отметив высокую загрузку олимпийских объектов в Сочи.

По словам Путина, стадион — это не только футбольное поле. Президент указал на возможности использования активов спортивных арен, заметив, что во многих стадионах, например, есть торговые центры.

Граффити к ЧМ-2018 по футболу в Краснодаре
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А в это время…

Президент Молдовы Игорь Додон и посол России в РМ Фарит Мухаметшин обсудили в Кишиневе предстоящий визит главы молдавского государства в Москву по приглашению Владимира Путина. Молдавский лидер примет участие в открытии Чемпионата мира по футболу.

Додон о коалиции социалистов и правых: это невозможно >>>

"В ходе предстоящего визита запланирована встреча с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом", — отметил Додон.

В заключение встречи Додон пригласил Фарита Мухаметшина принять участие в Фестивале Клубники и Меда, который состоится 10 июня в родном селе президента — Садова.

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Теги:
прямая линия, дело Скрипалей, санкции, Владимир Путин, Сирия, Россия
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