Посол РФ в Молдове Фарит Мухаметшин поздравил с Днем России

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин поздравил соотечественников с Днем России.
"Уважаемые граждане России, дорогие соотечественники!
Примите сердечные поздравления с Днем России!
12 июня — особая дата в новейшей истории нашей Родины, знаменующая не только провозглашение суверенитета, но и весь тысячелетний исторический путь российского государства. День России символизирует единство нашей многонациональной страны и всего русского мира.
Вместе с Российской Федерацией его празднуют все, кому дорога российская земля. В этот знаменательный день каждый из нас чувствует себя частью великой державы.
Мы высоко ценим доброе отношение молдавского народа.
Нас связывают крепкие вековые узы дружбы. Убежден, что общее историческое наследие, культурная и духовная близость — надёжный фундамент для дальнейшего развития российского-молдавского межгосударственного диалога в политической, экономической и гуманитарной областях. Уверен в важности укрепления взаимовыгодного сотрудничества России и Молдовы на благо граждан двух стран, в интересах мира и стабильности в регионе.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего!".