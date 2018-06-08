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В Москве пройдет заседание экономического совета СНГ

© МПА СНГ
В России
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Заседание экономического совета СНГ состоится 14 июня в Москве, отметили в пресс-службе исполкома.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Заседание экономического совета Содружества независимых государств состоится 14 июня в Москве, сообщили в пресс-службе исполкома СНГ.

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"Предметом обсуждения станут основные целевые макроэкономические показатели развития экономики государств СНГ за 2017 год. Члены экономического совета обменяются мнениями о выполнении стратегии экономического развития Содружества независимых государств на период до 2020 года и плана мероприятий по реализации ее третьего этапа (2016-2020 годы), а также о состоянии конкуренции на рынке жилья экономического класса в государствах Содружества", — говорится в сообщении исполкома, которое цитирует РИА Новости.

Кроме того, участники заседания рассмотрят проекты соглашения о взаимодействии государств СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий, соглашения о взаимодействии по профилактике и ликвидации очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях государств Содружества, протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав от 24 сентября 1993 года.

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Будут рассмотрены также проекты концепции сотрудничества государств СНГ по развитию производства высокотехнологичного энергетического оборудования и плана основных мероприятий по ее реализации, концепции гармонизации национальных систем организации воздушного движения.

"В повестку дня включен также вопрос о базовой организации государств Содружества по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в отраслях автомобильно-дорожного комплекса", — сообщили в пресс-службе.

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Теги:
экономический совет, заседание, СНГ, Экономика, бизнес и финансы
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