Умер заслуженный артист России, сыгравший в фильме "Любовь и голуби"

Исполнитель роли Леньки в фильме "Любовь и голуби" Игорь Лях умер на 56-м году жизни.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Актер театра и кино, заслуженный артист РФ Игорь Лях, который сыграл роль Леньки в фильме "Любовь и голуби", скончался на 56-м году жизни, сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью ушел из жизни мой однокурсник Игорь Лях… Игоречек, Ляшек. Я тебя запомню таким. Светлая память", — написала Бравицкая.

Заслуженный артист РФ Игорь Лях родился в Московской области в 1962 году.

Он окончил театральное училище имени Щепкина, играл в Малом театре, Театре Российской армии, Театре имени Ермоловой. Он дебютировал в кино, снявшись в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби" в роли Леньки. Также в его фильмографии значатся картины "Святое дело", "Тариф новогодний", "Елки 3" и другие.