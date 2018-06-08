17:42 08 Июня 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 26°C
Прямой эфир
  • EUR19.89
  • USD16.82
  • RUB0.27
  • RON4.27
  • UAH0.64
Поиск
Игорь Лях

Умер заслуженный артист России, сыгравший в фильме "Любовь и голуби"

© Photo : Мосфильм
В России
Получить короткую ссылку
267 0 0

Исполнитель роли Леньки в фильме "Любовь и голуби" Игорь Лях умер на 56-м году жизни.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Актер театра и кино, заслуженный артист РФ Игорь Лях, который сыграл роль Леньки в фильме "Любовь и голуби", скончался на 56-м году жизни, сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью ушел из жизни мой однокурсник Игорь Лях… Игоречек, Ляшек. Я тебя запомню таким. Светлая память", — написала Бравицкая.

Заслуженный артист РФ Игорь Лях родился в Московской области в 1962 году.

Он окончил театральное училище имени Щепкина, играл в Малом театре, Театре Российской армии, Театре имени Ермоловой. Он дебютировал в кино, снявшись в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби" в роли Леньки. Также в его фильмографии значатся картины "Святое дело", "Тариф новогодний", "Елки 3" и другие.

По теме

Известный диджей Авичи умер в возрасте 28 лет
Умер Олег Анофриев
СМИ: в Москве умер основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди
Умер известный ученый Стивен Хокинг
Теги:
"Любовь и голуби", Лариса Бравицкая, Игорь Лях, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание Рижского автовокзала
    Латышский маршрут

    У иностранных международных автобусов, проезжающих по территории Латвии, название маршрута должно быть на латышском, считает Центр госязыка.

  • Линии электропередачи
    Дорогие мегаватты

    Стоимость электроэнергии в Литве в мае увеличилась более чем на треть. В компании-поставщике рассказали, с чем это связано.

  • HOOG Festival
    Цирк приехал

    В рамках празднования 100-летия Эстонской республики состоится Международный фестиваль современного цирка, который объединит лучших артистов из разных стран.

  • Торговля спиртными напитками
    Сухой закон

    Из-за выпускных вечеров по всей Беларуси прекратят продавать алкоголь – в какое время будут действовать ограничения?

  • Грузинские сувениры и подарки в национальном стиле в сувенирной лавке в центре грузинской столицы
    Популярный русский

    Почему русский язык, который в начале 2000-х годов в Грузии начали забывать, в последнее время становится все более популярным?

  • Нодар Чачхиани
    К чемпионату готовы

    О том, как будет организована работа пограничной службы Абхазии во время проведения чемпионата мира по футболу, узнал Sputnik.

  • Женщина с полиэтиленовым пакетом в руке, фото из архива
    "Пакетное" обращение

    Минэкологии Азербайджана перед началом сезона отпусков обратилось к населению с просьбой не выбрасывать пластиковые бутылки и пакеты.

  • Лампочки
    Сделаем скидку

    Тарифы на электричество для небогатых граждан в Армении можно снизить на четверть, считает министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов страны.

  • Контроль качества продукции в лаборатории завода Danone-Юнимилк, архивное фото
    А если найдем?

    Главный государственный санитарный врач Казахстана прокомментировал обнаружение антибиотиков в российской продукции Danone.

  • Цхинвал
    Тушите свет!

    Подача света в Южную Осетию прекратится в субботу на три часа - отключение связано со строительством электроподстанции.

  • Здание Рижского автовокзала
    Латышский маршрут

    У иностранных международных автобусов, проезжающих по территории Латвии, название маршрута должно быть на латышском, считает Центр госязыка.

  • Линии электропередачи
    Дорогие мегаватты

    Стоимость электроэнергии в Литве в мае увеличилась более чем на треть. В компании-поставщике рассказали, с чем это связано.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Граффити к ЧМ-2018 по футболу в Краснодаре
Невероятные граффити к ЧМ-2018: художники оживляют легенд футбола
Путин прибыл в Пекин
Официальный визит: как Путин прибыл в Пекин
Валютные поступления в I квартале
Помощь мигрантов: как выживает Молдова

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться