Это важно знать гражданам Молдовы, отправляющимся в Санкт-Петербург

Фасад Казанского собора в центре Петербурга на год закроют лесами для реставрации.

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Многие жители Молдовы, отправляясь в Санкт-Петербург на работу, к родственникам или просто в турпоездку должны знать, что одну из архитектурных жемчужин северной столицы России во всей красе им увидеть не удастся. Речь идет о знаменитом Казанском соборе.

Дело в том, что фасад Казанского кафедрального собора на Невском проспекте в Санкт-Петербурге в течение года будет закрыт строительными лесами для реставрации, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на государственную административно-техническую инспекцию (ГАТИ).

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"ГАТИ выдана разрешительная документация на установку фасадных лесов для проведения ремонтно-реставрационных работ Казанского собора. Работы будут завершены 15 мая 2019 года", — говорится в сообщении.

Согласно материалам на сайте госзакупок, итоги конкурсного отбора на право реставрации Восточного фасада Казанского собора были подведены в марте 2018 года. Работы выполнит проектно-строительное бюро "Жилстрой", их стоимость составляет 33,73 миллиона рублей (порядка 1 миллиона 11 тысяч молдавских леев).

"Восточный фасад вдоль набережной канала Грибоедова находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в проведении ремонтно-реставрационных работ. Каменные блоки колонн, декора имеют сколы, трещины, утраты. Дубовые дверные заполнения загрязнены. Металлические оконные заполнения многократно окрашены, в местах утрат красочного слоя металл коррозирован", — говорится в техническом задании на реставрационные работы.

Казанский собор является памятником культурного наследия федерального значения. Здание собора построено в 1801-1811 годах по проекту архитектора Андрея Воронихина. В 1813 году здесь был похоронен полководец Михаил Кутузов и помещены ключи от взятых им городов и другие военные трофеи. Собор имеет форму латинского креста. Его северный фасад, обращенный на Невский проспект, включает полукруглую колоннаду из 134 колонн. Восточное и западное крылья колоннады замыкаются проездами-портиками.