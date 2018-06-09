Смогут ли жители Молдовы получать российские пенсии

После распада СССР новообразованные государства разработали ряд соглашений по пенсионному обеспечению, но ряд нюансов требует уточнения.

Иннокентий Адясов, политэксперт – для Sputnik

Пенсионная реформа, которая уже запущена в России, самым прямым образом касается и граждан других стран бывшего советского пространства.

Небольшой исторический экскурс: при распаде Советского Союза и создании СНГ страны договорились, что каждая республика будет сама отвечать за пенсионное обеспечение своих граждан.

© AP Photo / Antonio Calanni Что ожидает молдаван в Италии и как получить европейскую пенсию

Правда, Украина настаивала, чтобы Россия выплачивала украинским гражданам надбавки к пенсиям за работу в условиях Крайнего Севера. Однако, это предложение не прошло.

Страны СНГ еще в 1992 году приняли ряд важных документов, касающихся пенсионного обеспечения (в том числе о взаимном признании трудового стажа).

Сейчас Россия выплачивает пенсии военным пенсионерам, которые проживают в странах Балтии – большинство из них проходили службу еще в единой для всех Советской Армии. Это важный момент для дальнейшего изложения.

Российские пенсии для ветеранов войны

Вопрос о выплате пенсий ветеранам Великой Отечественной войны и Героям СССР поднимался в России не раз, но в конкретные решения пока так и не превратился.

Понятно, что, к сожалению, количество ветеранов ВОВ по естественным причинам сокращается. В России их сейчас, по данным Пенсионного фонда, уже меньше 100 тысяч.

© AP Photo / Czarek Sokolowski С 2019 года в Молдове изменятся правила предоставления некоторых пенсий

По расчетам, в других странах бывшего СССР их не более 100-120 тысяч.

Кроме того, в постсоветских странах проживает несколько тысяч Героев СССР.

Какие средства потребуются, чтобы начать выплачивать российские пенсии этим категориям?

Исходя из того, что базовая пенсия ветерана войны в России – 25-28 тысяч российских рублей, на эти выплаты может понадобиться ежегодно около 500 млн долларов.

Cумма большая, но некритичная для российского бюджета.

Есть ли в мире подобные прецеденты? Да, есть.

© Sputnik / Вадим Русу Как в Молдове выживают пенсионеры

Правительство Германии через бундесвер выплачивает военные пенсии гражданам иностранных государств, которые служили в вермахте (при условии, что эти граждане не были осуждены за военные преступления).

США платит военные пенсии тем вьетнамцам, которые служили в американской армии в качестве обслуживающего и вспомогательного персонала.

Зачем это России? В первую очередь, конечно же, это вопрос исторической справедливости и благодарности.

Тем самым Москва еще раз подчеркнет, что общая Победа была достигнута общими усилиями всего советского народа, и Российская Федерация как правопреемник СССР признает этот факт.

Эта инициатива, безусловно, вызовет позитивный отклик в странах бывшего СССР. И, возможно, даст толчок к улучшению отношений с рядом из них.

© Sputnik / Miroslav Rotari Гырбу: через несколько лет молдавские старики могут остаться без пенсий

Сейчас это предложение обсуждается в Государственной Думе РФ как поправка в российский закон "О ветеранах". Далее, при одобрении этих поправок Советом Думы и правовым управлением, вопрос должен быть согласован с правительством РФ в плане финансового обеспечения.

Уже затем поправки в закон должны быть утверждены нижней и верхней палатой российского парламента и подписаны президентом.

Скорее всего, эти процедуры затянутся до осени, но главное, что процесс запущен.

Многое будет зависеть от общественного мнения и активности гражданского общества в лоббировании данной инициативы.

И пенсии для всех трудящихся

Ни для кого не секрет, что Россия, несмотря на экономические трудности, весьма привлекательна для трудовой миграции.

© Sputnik / Евгений Панасенко Как в Молдове будут считать размер пенсии без трудовых книжек

Неконтролируемая трудовая миграция создавала проблемы как для российского рынка труда, так и для бесправных гастарбайтеров.

Для решения этих проблем в 2012 году российскими властями было принято решение, что трудовым мигрантам из стран бывшего СССР будет начисляться трудовой стаж – при условии внесения за них пенсионных взносов работодателями.

Сейчас многих волнует, что будет с этими накоплениями в ходе пенсионной реформы в России? Возможно, в рамках СНГ будет принят некий пакет документов о гарантии будущих пенсий трудовым мигрантам.

Так как Украина (во всяком случае, на уровне декларации) решила прекратить свое членство в институтах СНГ, видимо, потребуется отдельный двусторонний документ о взаимных гарантиях пенсионных накоплений. Учитывая численность украинских трудовых мигрантов в России, такой документ будет кране важен для многих украинских семей.

Прорывным в вопросе пенсионного обеспечения должно стать принятие странами ЕАЭС Договора о пенсионом обеспечении трудящихся стран-членов ЕАЭС. Договор был одобрен президиумом Евразийской экономической комиссии еще в 2015 году. Возможно, в 2018-2019 годах он, наконец, вступит в силу.

Базовый принцип этого договора – пенсия гражданина страны ЕАЭС будет формироваться с учетом пенсионных взносов во всех странах Союза.

К примеру, гражданин Киргизии проработал 8 лет в своей стране (и платил взносы в пенсионный фонд КР), после этого, в соответствии с принципом свободного передвижения трудовых ресурсов, переехал в Россию, работал официально, и за него делали пенсионные взносы в ПФР в течение девяти лет. После достижения пенсионного возраста указанный гражданин будет получать пенсию, состоящую из киргизской и российской частей.

Такой принцип уже действует для граждан России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Но, в случае принятия договора в рамках ЕАЭС, граждане Белоруссии (к примеру) смогут официально трудиться не только в России, но и в Армении, Казахстане – и быть уверенными в социальных гарантиях при достижении пенсионного возраста.