Вниманию мигрантов из Молдовы: в РФ надо будет лучше знать русский язык

По словам руководителя Россотрудничества Элеоноры Митрофановой, спрос на русский язык в странах СНГ большой, особенно в Центральной Азии.

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Эксперты по итогам VI всероссийской конференции по вопросам адаптации иностранцев в России рекомендовали повысить требования к уровню владения русским языком во время экзамена на гражданство, об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Конференция "Русский язык и проблемы социокультурной адаптации иностранных граждан в РФ" прошла в Российском университете дружбы народов (РУДН) в Москве. Ее организаторами выступили Министерство внутренних дел РФ совместно с Минобрнауки России.

"По итогам экспертного обсуждения сформированы рекомендации, отраженные в итоговой резолюции. В частности, принято решение о повышении требований к уровню владения русским языком иностранных граждан, желающих вступить в гражданство РФ", — говорится в сообщении.

Конференция, по данным МВД РФ, стала крупнейшей площадкой для обмена опытом по решению вопросов обучения, тестирования и адаптации мигрантов, а также членов их семей на территории России.

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В пресс-центре МВД добавляют, что работа секций и методического семинара была посвящена организации подготовки иностранных граждан к сдаче комплексного экзамена, обучению иностранцев в вузах и вопросам адаптации детей мигрантов в регионах России.