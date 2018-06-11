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Следственный изолятор

От тюрьмы не зарекайся: известные российские актеры, побывавшие в неволе

© Sputnik / Алексей Филиппов
В России
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23610

Кто из звезд советского экрана очутился за решеткой и за какие провинности перед законом.

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Петруха из "Белого солнца пустыни" и Миша Поляков из "Кортика": сложно поверить, что исполнители этих ролей оказались матерыми уголовниками: вором и лидером ОПГ.

В театре и кино артистам приходится играть как героев, так и преступников. К сожалению, криминальное амплуа некоторые примеряют на себя и в реальной жизни. О популярных советских и российских актерах, имевших серьезные проблемы с законом, — в материале РИА Новости.

Николай Годовиков

Ленинградец Николай Годовиков, сыгравший Петруху в знаменитом фильме "Белое солнце пустыни", с детства промышлял мелким воровством. Увлечение кино на время вытащило молодого человека из криминальной трясины. Но ненадолго. Первый тюремный срок он получил в возрасте 29 лет за тунеядство и провел год в колонии.

Николай Годовиков
© Photo : Ленфильм / Мосфильм (1969)
Николай Годовиков

Едва освободившись, вновь угодил за решетку — четыре года за кражу. Выйдя из тюрьмы, актер попытался вернуться в кино и даже снялся в нескольких фильмах, но в 1991-м опять оказался на нарах, получив 2,5 года за воровство. Отбывал наказание в колонии строгого режима "Владимирский централ". Освободившись, продолжил актерскую карьеру. На скамью подсудимых больше не попадал.

Сергей Шевкуненко

Москвич Сергей Шевкуненко, исполнивший главную роль в фильме "Кортик", уже в 13 лет состоял на учете в детской комнате милиции. Первая судимость — еще до совершеннолетия, год за драку. В 1981-м его арестовали за кражу и хранение наркотиков. На этот раз актер провел в колонии почти шесть лет. Затем — приговор за хранение оружия. Срок отбывал во "Владимирском централе".

Сергей Шевкуненко
© Photo : Беларусьфильм (1974)
Сергей Шевкуненко

Выйдя на свободу, Шевкуненко сколотил и возглавил преступную группировку "Мосфильмовская", получив кличку Шеф. Банда занималась грабежами, угонами автомобилей, торговлей наркотиками и вымогательством. В феврале 1995-го актера и его мать застрелил в их квартире киллер. Преступление осталось нераскрытым. Шевкуненко было всего 36 лет.

Георгий Юматов

Легенду советского кинематографа Георгия Юматова, снявшегося в фильмах "Офицеры", "Жестокость", "Адмирал Ушаков" и многих других, задержали в 1994-м. Актер застрелил из охотничьего ружья дворника, который помогал ему хоронить собаку Фросю. В момент конфликта оба они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Георгий Юматов
© Sputnik / В. Комаров
Георгий Юматов

Сначала 68-летнему Юматову грозило до десяти лет лишения свободы за умышленное убийство. Однако адвокат сумел доказать, что действия его подзащитного лишь выходили за рамки необходимой самообороны. Через два месяца после ареста актера выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Еще спустя год его как фронтовика амнистировали в честь 50-летия Победы.

Валентина Малявина

Звезду советского телеэкрана и заслуженную артистку России Валентину Малявину в 1978-м обвинили в убийстве мужа — актера театра и кино Станислава Жданько. По версии следствия, между супругами во время застолья произошла ссора и Валентина схватилась за нож. Удар пришелся прямо в сердце. Актриса всячески это отрицала свою вину, уверяя, что Жданько покончил с собой. Суд также пришел к выводу, что это было самоубийство.

Валентина Малявина
© Sputnik / РИА Новости
Валентина Малявина

Спустя пять лет родственники погибшего добились пересмотра дела. В итоге Малявину признали виновной в умышленном убийстве и посадили на девять лет. В тюрьме она провела четыре года, выйдя на свободу по амнистии в 1987-м. Сейчас Валентина живет в одном из подмосковных пансионатов. Она до сих уверяет, что не убивала мужа.

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Теги:
актеры, судьба, заключение, наказание, срок, тюрьма, Валентина Малявина, Георгий Юматов, Николай Годовиков, Москва, Россия, Преступление, закон и правосудие
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