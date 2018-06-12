Столкновение баржи и катамарана на Волге: десять человек погибли

В Волгограде на Волге произошло столкновение баржи с катамараном: на борту пассажирского судна находились не менее 16 человек, при столкновении погибли десять человек, пятеро были спасены.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. В понедельник вечером на реке Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились не менее 16 человек, сообщает РИА Новости.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, при столкновении катамарана и сухогруза погибли десять человек, пятеро были спасены, трое из них госпитализированы. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела.

"Поступившие ночью трое человек – мужчина и две женщины – с переохлаждением и ушибами сейчас находятся в стабильном состоянии. Их состояние оценивается как удовлетворительное", — сказали в больнице.

"Среди погибших в результате столкновения сухогруза с катамараном есть девушка 2001 года рождения", — сказали в дежурно-диспетчерской службе.

В данный момент продолжаются поиски последнего пассажира катамарана.

"Этот пассажир – женщина", — сообщили в службе.