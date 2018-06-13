Говорухин жив: пресс-секретарь опровергла сообщения о смерти режиссера

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Пресс-секретарь режиссера, главы комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина Мария Шоппо опровергла сообщения о его кончине.

"Он жив", — сообщила Шоппо, отказавшись комментировать состояние здоровья Говорухина.

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Тем временем стало известно, что состояние известного режиссера не настолько тяжелое, чтобы говорить о госпитализации, он находится сейчас в санатории, сообщила первый зампредседателя комитета Елена Драпеко, которую цитирует РИА Новости.

"Он находится в санатории "Барвиха". У него не до такой степени тяжелое состояние, чтобы говорить о его госпитализации. Он в Барвихе. Чувствует он себя терпимо, находится не в больнице, а в санатории. Проверили, позвонили его жене", — сказала Драпеко.

Ранее стало известно, что состояние Станислава Говорухина ухудшилось, некоторые СМИ сообщили о срочной госпитализации.