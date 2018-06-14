В Москве скончался известный режиссер Станислав Говорухин

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Скончался Станислав Говорухин, об этом сообщил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин. Информацию передало РИА Новости.

Станислав Говорухин — народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер картин "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многих других.

Скончалась известный режиссер из Сорок Кира Муратова>>>

Говорухин принимал активное участие в политической жизни РФ, являясь членом партии "Единая Россия". В 2000 году был кандидатом в президенты страны.

Накануне, 13 июня днем, состояние известного режиссера Станислава Говорухина ухудшилось, а некоторые российские СМИ сообщили о его срочной госпитализации.