Пушков о смерти Говорухина: казалось, он всегда будет с нами

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Кончину режиссёра Станислава Говорухина будет очень трудно принять, казалось, что он всегда будет с нами, написал сенатор Алексей Пушков в своём блоге в Twitter. Информацию передало РИА Новости.

"Скончался Станислав Говорухин. Это очень трудно принять. Казалось, он всегда будет среди нас — со своей неизменной трубкой, со своим спокойным, пристальным, вдумчивым взглядом", — отметил сенатор.

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким режиссёра. "Мы будем всегда помнить о нем", — подчеркнул Пушков.

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О кончине режиссера, который возглавлял думский комитет по культуре, сообщил в четверг на пленарном заседании нижней палаты спикер Госдумы Вячеслав Володин. Парламентарии почтили память Говорухина минутой молчания.

Накануне, 13 июня днем, состояние известного режиссера Станислава Говорухина ухудшилось, а некоторые российские СМИ сообщили о его срочной госпитализации.