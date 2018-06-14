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Дима Билан на концерте, посвященный Дню Победы и Дню Европы

Билан отведал молдавской клубники от Киркорова и Додона

© Sputnik / Rodion Proca
В России
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20520

Видеофакт: благодаря презенту от Филиппа Киркорова Дима Билан потребовал скорейшего начала поставок молдавской клубники на российский рынок.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Популярный российский певец Дима Билан получил неожиданный презент от своего старшего товарища "по цеху" Филиппа Киркорова.

Филипп Киркоров о заявлениях Далай-ламы >>>

Билан выложил в соцсети видео, где он сидит на открытом багажнике автомобиля, из которого вытаскивает целый ящик с клубникой. Певец пробует угощение и благодарит Киркорова за него, а также поздравляет Филиппа Бедросовича с присужденным ему званием народного артиста Молдовы.

"Филипп, я тебе поражаюсь, как ты все успеваешь! Во-первых, я поздравляю тебя со званием "народный артист Молдавии", ты делаешь такие вещи, объединяющие. Ну и, конечно, ты маг, чародей, я не знаю, фокусник — сразу из Молдавии собранная клубника, как Филипп мне сказал, витамины. Спасибо, я, прямо, польщен. Крутая клубника! Скорее, поставки из Молдавии в Россию, быстрей!", — восклицает Билан.

"Выскочил из больнички на 5 минут, чтобы получить от Филиппа витаминный сюрприз прямиком из Молдавии! Я от души поздравляю тебя со званием, и, пользуясь случаем, передаю привет Игорю Николаевичу Додону, — имею честь, по долгу службы, быть знакомым с ним! А вот быть внимательным к коллегам — это еще один редкий талант! У меня не всегда получается так. Но я стараюсь! Спасибо, Фил, ну, очень польщен приятной неожиданностью", — подписал артист свое видео.

Выскочил из больнички на 5 мин, чтобы получить от Филиппа @fkirkorov витаминный сюрприз, прямиком из Молдавии😀!!! Я от души поздравляю тебя со званием — народный артист Молдавии 👏🏼👏🏼👏🏼 и пользуясь случаем, передаю привет Игорю Николаевичу Додон @dodon_igor — имею честь, по долгу службы, быть знакомым с ним!!! А вот быть внимательным к коллегам — это ещё один редкий талант! У меня не всегда получается так((Но я стараюсь!!! Спасибо, Фил, ну очень польщен приятной неожиданностью момента!😍💫😋😋😊 #билан #димабилан #цветнастроениясиний

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 13 Июн 2018 в 7:08 PDT

Несколько дней назад Филипп Киркоров по приглашению президента Молдовы Игоря Додона посетил Молдову, где, в селе Садова, принял участие в Фестивале клубники и меда и вместе с главой молдавского государства собирал уже поспевшую ягоду.

Также в период этого визита Киркоров был удостоен звания "народный артист Молдовы" >>>

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Теги:
клубника, эстрада, шоу-бизнес, Игорь Додон, Филипп Киркоров, Дима Билан, Садова, Москва, Молдова, Россия, Примечательные факты
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