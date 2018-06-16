Москва прощается с кинорежиссером Станиславом Говорухиным

В Преображенскую церковь храма Христа Спасителя приехал проститься с режиссером Станиславом Говорухиным президент России Владимир Путин.

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. В Преображенской церкви Храма Христа Спасителя в столице началось прощание с российским режиссером, депутатом Госдумы Станиславом Говорухиным. Он скончался в четверг на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

Похороны состоятся в субботу, он будет погребен на Новодевичьем кладбище.

Президент России возложил бордовые розы к гробу покойного, а затем подошел к вдове Говорухина, чтобы лично выразить соболезнования.

Путин в четверг направил соболезнования родным и близким режиссера. Лидер России и режиссер были знакомы многие годы.

Говорухин был доверенным лицом Путина на президентских выборах, в том числе прошедших в 2018 году, и одним из сопредседателей центрального штаба Общероссийского народного фронта – движения, созданного в поддержку Путина.

В своей телеграмме Путин назвал Говорухина выдающимся кинорежиссёром и актёром, яркой, неординарной и волевой личностью, отстаивавшей свою творческую и гражданскую позицию, в результате чего пользовался непререкаемым авторитетом.