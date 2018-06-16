Ветеран Афганистана помог беспризорной девочке из Молдовы обрести семью

Мать маленькой Полины привезла девочку в Кишинев и начала бродяжничать и пить - к счастью, для ребенка эта история окончилась благополучно.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik, Нику Гончар. У истории, которую поведали российские СМИ, грустное начало и относительно радостное завершение. Но, так или иначе, в основе ее — предостережение для всех нас, у кого есть маленькие дети, ответственность за которых, что очевидно, очень велика.

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"Обыкновенная формальность"

Гражданка Молдовы 26-летняя Александра Кикла несколько лет назад приехала в Россию. В Копейске Челябинской области она влюбилась, вышла замуж, родила девочку, после чего развелась с мужем и через некоторое время сошлась с другим мужчиной.

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Все это время каждые три месяца Александра снова и снова пересекала российскую границу, чтобы получать очередное разрешение на жительство в РФ сроком в 90 дней. Ездила она через госкордон туда, где ближе — в Казахстан. В сентябре 2016 года очередная такая процедура закончилась для женщины фатальной неудачей — в Россию ее обратно не пустили, запретив въезд до 2019 года. Причина — просрочка даты выезда из РФ.

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В Копейске у Александры осталась дочка Полина, которой на тот момент было полтора годика. Ребенка от отчима по очевидным причинам забрали органы опеки, поселили в местном доме малютки.

Александру зарегистрировал у себя житель казахстанского города Карабалык, ближайшего от того места, где она пересекла границу. Но приютить женщину казахстанец не смог. Наша соотечественница скиталась по городу, ей "влепили" штраф за то, что она не жила по месту регистрации.

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Прошло три месяца, также обязательные в Казахстане для продления миграционной визы. К этому времени местные журналисты помогли матери встретиться с дочерью и собрали для Александры деньги на билеты в Кишинев.

О дочери забыла

Но в Молдове все сложилось далеко не так, как все ожидали. Александра не нашла работу, начала пить, околачивалась вместе с дочерью на железнодорожном вокзале в компании бомжей. Естественно, что, когда женщина напивалась, о девочке она забывала, а та рылась в баках с мусором в поисках хоть какой-то снеди…

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Ситуацию спасла случайная встреча с неравнодушными людьми, которые обратились в органы и устроили маленькую Полину в приют, а затем — в семью. Об истории девочки и ее матери телевизионщики сняли сюжет, который увидели по телевизору родственники Полины по отцу. Россияне обратились к местному омбудсмену Ирине Буториной, которая почти год добивалась возвращения ребенка на родину.

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В Челябинске действует организация "Боевое братство". Ее председатель Василий Катанэ — уроженец Молдовы, ветеран Афганской войны, уже долгое время живущий в России. Именно Василий Александрович, получив от родственников доверенность на сопровождение ребенка, а от областных властей помощь на поездку в оба конца, вылетел в Кишинев и забрал малышку в Челябинск.

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До совершеннолетия Полину будет опекать ее родная тетя по отцу Светлана Митькина и детский омбудсмен Ирина Буторина. Девочке же предстоит снова вспомнить русский язык, так как в Кишиневе со своими временными опекунами она говорила только по-молдавски. А пока радостные родственники благодаря малышке осваивают некоторые слова из молдавской речи. У Полины теперь есть своя комната и много игрушек.

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А Александру Кикла родительских прав собираются лишить. К слову, женщину, объявленную в розыск, недавно отыскали.

Хорошо, что эта история окончилась благополучно — случай и добрые сердца решили ее исход. Но сколько таких детей растет на улицах Молдовы при живых родителях! Кто виноват в этом в большей степени — мы ли сами, не давая себе труда отвечать за своих родных, или же власти и "жизненные обстоятельства" — вопрос открытый, и каждый сам находит на него ответ.