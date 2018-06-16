18:37 16 Июня 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 23°C
Прямой эфир
  • EUR19.81
  • USD16.75
  • RUB0.27
  • RON4.24
  • UAH0.64
Поиск
Девочка

Ветеран Афганистана помог беспризорной девочке из Молдовы обрести семью

© PIXABAY /
В России
Получить короткую ссылку
15910

Мать маленькой Полины привезла девочку в Кишинев и начала бродяжничать и пить - к счастью, для ребенка эта история окончилась благополучно.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik, Нику Гончар. У истории, которую поведали российские СМИ, грустное начало и относительно радостное завершение. Но, так или иначе, в основе ее — предостережение для всех нас, у кого есть маленькие дети, ответственность за которых, что очевидно, очень велика.

Беспризорники
© Photo : Derek Maul
Кишиневские беспризорники, кто они - видео полиции

"Обыкновенная формальность"

Гражданка Молдовы 26-летняя Александра Кикла несколько лет назад приехала в Россию. В Копейске Челябинской области она влюбилась, вышла замуж, родила девочку, после чего развелась с мужем и через некоторое время сошлась с другим мужчиной.

Почему в Кишиневе из детей-беспризорников делают шакалов >>>

Все это время каждые три месяца Александра снова и снова пересекала российскую границу, чтобы получать очередное разрешение на жительство в РФ сроком в 90 дней. Ездила она через госкордон туда, где ближе — в Казахстан. В сентябре 2016 года очередная такая процедура закончилась для женщины фатальной неудачей — в Россию ее обратно не пустили, запретив въезд до 2019 года. Причина — просрочка даты выезда из РФ.

Беспризорники
© Photo : Derek Maul
Беспризорники выросли - преступлений в Кишиневе стало больше

В Копейске у Александры осталась дочка Полина, которой на тот момент было полтора годика. Ребенка от отчима по очевидным причинам забрали органы опеки, поселили в местном доме малютки.

Александру зарегистрировал у себя житель казахстанского города Карабалык, ближайшего от того места, где она пересекла границу. Но приютить женщину казахстанец не смог. Наша соотечественница скиталась по городу, ей "влепили" штраф за то, что она не жила по месту регистрации.

Мокану рассказал о современных беспризорниках Молдовы >>>

Прошло три месяца, также обязательные в Казахстане для продления миграционной визы. К этому времени местные журналисты помогли матери встретиться с дочерью и собрали для Александры деньги на билеты в Кишинев.

О дочери забыла

Но в Молдове все сложилось далеко не так, как все ожидали. Александра не нашла работу, начала пить, околачивалась вместе с дочерью на железнодорожном вокзале в компании бомжей. Естественно, что, когда женщина напивалась, о девочке она забывала, а та рылась в баках с мусором в поисках хоть какой-то снеди…

Илья Марьяш
© Sputnik / Miroslav Rotari
Почему "Националь" стала ночлежкой для молдавских беспризорников

Ситуацию спасла случайная встреча с неравнодушными людьми, которые обратились в органы и устроили маленькую Полину в приют, а затем — в семью. Об истории девочки и ее матери телевизионщики сняли сюжет, который увидели по телевизору родственники Полины по отцу. Россияне обратились к местному омбудсмену Ирине Буториной, которая почти год добивалась возвращения ребенка на родину.

Боль Молдовы: сколько в республике беспризорных детей >>>

В Челябинске действует организация "Боевое братство". Ее председатель Василий Катанэ — уроженец Молдовы, ветеран Афганской войны, уже долгое время живущий в России. Именно Василий Александрович, получив от родственников доверенность на сопровождение ребенка, а от областных властей помощь на поездку в оба конца, вылетел в Кишинев и забрал малышку в Челябинск.

Бездомный ребенок, архивное фото
© Sputnik / Рухкян
Дети последней надежды: что уготовили беспризорникам власти Молдовы

До совершеннолетия Полину будет опекать ее родная тетя по отцу Светлана Митькина и детский омбудсмен Ирина Буторина. Девочке же предстоит снова вспомнить русский язык, так как в Кишиневе со своими временными опекунами она говорила только по-молдавски. А пока радостные родственники благодаря малышке осваивают некоторые слова из молдавской речи. У Полины теперь есть своя комната и много игрушек.

К сведению кишиневцев: то, что нужно знать о детях-беспризорниках >>>

А Александру Кикла родительских прав собираются лишить. К слову, женщину, объявленную в розыск, недавно отыскали.

Хорошо, что эта история окончилась благополучно — случай и добрые сердца решили ее исход. Но сколько таких детей растет на улицах Молдовы при живых родителях! Кто виноват в этом в большей степени — мы ли сами, не давая себе труда отвечать за своих родных, или же власти и "жизненные обстоятельства" — вопрос открытый, и каждый сам находит на него ответ.

По теме

В память о герое Афганистана в Молдове состоялся турнир среди школьников
Афган в жизни Константина Калимана: воинский долг и случай шли рука об руку
Мокан: нужно еще много сделать для улучшения жизни "афганцев" Молдовы
Память павших в Афганской войне почтили в Кишиневе
Теги:
бродяжничество, приют, мать, девочка, семья, Василий Катанэ, Казахстан, Челябинск, Молдова, Россия, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

  • Международные военные учения Kevadtorm в Эстонии
    Прощай, оружие!

    Силы обороны Эстонии приостановили учебные стрельбы на открытой местности из-за высокой пожароопасности.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Доллары США, архивное фото
    Жизнь взаймы

    Таджикистан занимает второе место среди стран СНГ по займам в международных финансовых институтах.

  • По Шелковому пути

    Видео о том, как в Ташкенте встречали участников международного мотопробега "Путь кочевника", смотрите на сайте Sputnik Узбекистан.

  • Зубры в Беловежской пуще
    Возвращение зубра

    В Турмонском заказнике Северной Осетии ожидают прибытия шведских зубров, которые станут основателями нового вольного стада.

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Футбол и девушки: у какой сборной самые красивые болельщицы на ЧМ-2018
В моем сердце он останется навсегда. Путин попрощался с Говорухиным
"В моем сердце он останется навсегда". Путин попрощался с Говорухиным
Футбольные команды
Футбольные команды: все, что нужно знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться