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По ту сторону решетки: какие профессии наиболее востребованы в тюрьме

© Fotolia / Sakhorn38
В России
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Названы самые востребованные профессии в пенитенциарных учреждениях.

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) рассказали о том, какие профессии наиболее востребованы в российских тюрьмах. Об этом сообщает РИА Новости

исправительное учреждение
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Самыми популярными признаны специалисты по отделочным строительным работам, а также сварщики, каменщики, бетонщики, фрезеровщики, трактористы и электромонтеры.

Кроме того, востребованы такие профессии, как швея, портной, раскройщик, повар, парикмахер, животновод, овощевод, пекарь, изготовитель художественных изделий из дерева, вальщик леса, оператор котельной, токарь, отметили сотрудники ФСИН.

"Перечень профессий корректируется исходя из потребностей производства исправительного учреждения, а также с учетом востребованности профессий, по которым осужденные могут работать после освобождения из исправительных учреждений", — заявили в пресс-службе ФСИН.

В ведомстве подчеркнули, что адаптация заключенных предполагает не только работу по специальности, но и обучение по 168 различным направлениям.

 

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Теги:
специальности, заключение, профессии, срок, тюрьма, Молдова, Кишинев, Преступление, закон и правосудие
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