Анна-богатырь: новорожденная девочка поразила своим весом

В Приморье родилась девочка весом почти в шесть килограммов.

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Девочка с физическими показателями двухмесячного ребенка родилась в Приморье, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы администрации края.

"Необычная девочка появилась на свет в Приморье. Вес малышки 5 580 граммов и рост 61 сантиметр, что значительно превышает средние антропометрические показатели у новорожденных. В родильном доме №1 Владивостока, где приняли роды у 35-летей мамы, говорят, что таких "малышей" уже считают крупными и относят к категории гигантов", — говорится в сообщении.

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Девочку назвали Анной. По словам главного врача роддома №1 Виталия Мельникова, новорожденная по своим физическим показателям развития не уступает двухмесячному ребенку.

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В роддоме отметили, что мама и дочка чувствуют себя хорошо и через несколько дней отправятся домой, где их ждут брат и сестра. В департаменте здравоохранения сообщили, что в Приморье ежегодно рождаются крупные малыши, но по статистике большинство "крепышей" — мальчики.