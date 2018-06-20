Призыв России к ООН: взять дело Вышинского под особый контроль

О необходимости принятия такого шага заявил советник департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Евгений Устинов.

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. В среду советник департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Евгений Устинов призвал Верховного комиссара ООН по правам человека обратить особое внимание и взять под контроль дело журналиста Кирилла Вышинского, задержанного на Украине. Об этом сообщило РИА Новости.

"Ожидаем от спецдокладчиков своевременной и беспристрастной реакции на случаи нарушения свободы слова и прессы", — подчеркнул он.

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Дело российского журналиста дипломат назвал сфабрикованным. В МИД также призвали обратить особое внимание на расследование убийств Олеся Бузины и Павла Шеремета.

Ранее Москва потребовала от Киева пересмотреть госполитику в области формирования теле- и радиоконтента. Кроме того, в МИД заявили, что разделяют озабоченность международных наблюдателей в связи с притеснениями журналистов на Украине.

Арест Кирилла Вышинского

Кирилла Вышинского задержали 15 мая возле его дома в Киеве по подозрению в госизмене.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Также акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.