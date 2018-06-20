Авиарейс Екатеринбург-Кишинев отложен почти на сутки

Ожидается, что авиасудно вылетит в Кишинев за 20 минут до полуночи.

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Рейс 9U-128 Екатеринбург-Кишинев авиакомпании Air Moldova почти на сутки задерживается. По телефону "горячей линии" Air Moldova подтвердили о том, что рейс отложен до 23.40, а в пресс-службе компании корреспонденту Sputnik пообещали сообщить в четверг о причинах инцидента.

© Sputnik / Miroslav Rotari Старуш: так можно получить компенсацию, если авиарейс задерживается

Ранее в среду российские СМИ писали, что самолет авиакомпании Air Moldova должен был отправиться в Кишинев еще в 4:00 по местному времени (2:00 по кишиневскому времени), но прибывшим в екатеринбургский аэропорт "Кольцово" пассажирам сообщили о задержке.

Берегите кошельки: как дешево купить билет на самолет, отправляясь в отпуск>>>

Позже табло авиагавани показало, что вылет намечен на 12:00 по местному времени. Но затем вылет отложили до 23.40 по екатеринбургскому времени, что отмечено на сайте аэропорта "Кольцово".