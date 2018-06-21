Мумия возвращается: находка археологов под Красноярском удивила многих

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Археологи обнаружили на могильнике Терезин в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС в Красноярском крае мумию — как предполагается, первого века до нашей эры, сообщил Институт истории материальной культуры Российской академии наук (РАН). Информацию передало РИА Новости.

"В ходе работ, осуществленных на грант Русского географического общества, по спасению уникальных археологических памятников в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС на могильнике Терезин расчищена и снята крышка с каменного ящика, в котором находится мумия, предварительно датированная первым веком до нашей эры", — говорится в сообщении.

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Как уточнил представитель института, сейчас находку практически полностью расчистили. Помимо мумии, которая целиком сохранилась, обнаружены утварь и предметы быта.

© Photo : пресс-служба ИИМК РАН Древняя мумия в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС

"Прогнозы археологов очень оптимистичны. Вероятнее всего, сохранились мягкие ткани, кожа и детали одежды. К работе приступили реставраторы", — отметили в институте.

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В августе 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС, принадлежащей "Русгидро", из-за разрушения крепежных элементов произошла авария — потоком воды сорвало крышку гидроагрегата №2, в машинный зал хлынула вода. Затопленными оказались ремонтные мастерские, в которых находились люди. Жертвами трагедии стали 75 человек.