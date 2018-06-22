План "Барбаросса": опубликованы уникальные документы начала войны

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало у себя на сайте уникальные документы времен начала Великой Отечественной войны, в том числе немецкую карту с секретным планом Вермахта "Барбаросса". Об этом сообщило РИА Новости.

Документы оцифровали сотрудники департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства совместно с центральным архивом Минобороны. Их обнародование приурочено к годовщине начала Великой Отечественной войны. Двадцать второго июня в России отмечают День памяти и скорби.

Посетители сайта смогут ознакомиться с рассекреченными архивными документами — директивами наркомата обороны СССР, приказами и донесениями командиров воинских частей и соединений, которые первыми приняли на себя удар немецких войск, наградными документами с описаниями подвигов и указами о награждениях орденами и медалями начальствующего и рядового состава Красной армии.

© Photo: Минобороны Трофейная карта План Барбаросса. 22 июня 1941

Среди документов — копия директивы наркомата обороны № 1 от 22 июня 1941 года, подписанной начальником генштаба Георгием Жуковым и наркомом обороны Семеном Тимошенко и переданной в ночь на 22 июня командующим 3-й, 4-й и 10-й армиями; а также рассекреченная копия рукописного боевого приказа наркомата обороны № 2 от 22 июня 1941 года, собственноручно составленного Жуковым спустя три часа после начала войны — в 7:15.

Приказ предписывает Красной армии "всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу", а бомбардировочной и штурмовой авиации разрушить вражеские самолеты на аэродромах базирования и группировки наземных войск "на глубину германской территории до 100-150 километров".

В проекте впервые представлена трофейная карта начального этапа плана "Барбаросса", где подробно указано размещение у советских границ группировок немецко-фашистских войск и обозначены планируемые направления основных ударов вермахта в первые дни войны.

© Photo: Минобороны Директива Народного Комиссара Обороны СССР № 1 от 22 июня 1941 (1:45 ночи)

Среди опубликованных документов также десятки наградных листов на красноармейцев и командиров.

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"Размещение на портале Минобороны беспрецедентного информационного ресурса, посвященного началу Великой Отечественной войны, ставит заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивает многие ее лживые мифы, становится важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи", — отметили в военном ведомстве России.