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Константин Затулин

В Госдуме России прокомментировали резолюцию ООН

© Sputnik / Александр Натрускин
В России
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Тема:
Миротворческая миссия в Приднестровье (29)
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По мнению первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, некоторые страны вообще не разбираются в приднестровской проблематике.

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Резолюцию Генассамблеи ООН активно обсуждают как в Молдове, так и России.  Документ с призывом к России вывести военных из Приднестровья, судя по всему, подготовили при поддержке США и стран НАТО, считает первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Наличие там пусть и небольшого контингента российских войск — кость в горле для тех, кто хотел бы втянуть Молдову вместе с Приднестровьем в Румынию", — отметил Затулин, которого цитирует РИА Новости.

По его мнению, представители некоторых государств, проголосовавших за принятие резолюции, возможно, вообще не разбираются в ситуации. 

Игорь Додон
© Sputnik / Максим Блинов
Додон дал оценку резолюции ООН

"Не разбираясь в существе проблемы, в том, что на самом деле происходит, что российские войска стали гарантом невозобновления военного конфликта 1992 года, какие-то страны могут голосовать по этой причине. Или сделать вид, что они голосуют, исходя из принципов, связанных с наличием чьих-то войск на чужой территории", — отметил Затулин.

Предложенная Молдовой резолюция "о выводе иностранных войск с территории Республики Молдова" в пятницу получила одобрение Генеральной ассамблеи ООН. За этот документ проголосовало 64 представителя государств-членов ООН, против — 15, воздержались 83.

Принятая ГА ООН резолюция касается расположенной на территории Приднестровья Ограниченной группировки российских войск (ОГРВ), основная задача которой — охрана складов с боеприпасами в селе Колбасное на левом берегу Днестра.

Принятая ООН резолюция по Приднестровью изменит отношения с Россией>>>

Для принятия резолюции ООН требовалось простое большинство голосов. Против высказались Россия, Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, Иран, Сирия, Венесуэла и Мьянма. Свои голоса "за" отдали США, Румыния, Украина, Канада, Азербайджан, Грузия, страны Балтии, Гондурас, Великобритания и почти все страны ЕС, а также ряд других государств.

Тема:
Миротворческая миссия в Приднестровье (29)

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Теги:
оценка, мнение, Генассамблея ООН, ООН, Константин Затулин, Россия, Политика
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