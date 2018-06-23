МИД России высказался о резолюции ООН по Приднестровью

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. МИД России высказался о резолюции, принятой Генеральной ассамблеей ООН по Приднестровью о выводе войск РФ. Москва рассматривает этот документ как рекламно-пропагандистский ход ряда политиков в Кишиневе.

"Принятие резолюции может подорвать хрупкий прогресс, который наметился в последние месяцы на треке приднестровского урегулирования", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, которое цитирует РИА Новости.

При этом Москва отмечает, что в самом руководстве Молдовы нет единства в отношении этой резолюции, как это следует из специального заявления президента Молдовы.

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"В связи с этим рассматриваем данную инициативу как откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишиневе, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов", — заявил российский МИД.

В комментарии сказано, что Россия рассчитывает на ответственность международных партнеров относительно любых шагов на треке "замороженных" конфликтов, к которым относится и конфликт на Днестре.

"Призываем избегать деструктивных действий, которые лишь отдаляют перспективу его урегулирования. Поддерживаем созидательные усилия тех, кто реально заинтересован в справедливом, жизнеспособном политическом решении приднестровской проблемы", — подчеркивается в документе.

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Предложенная Молдовой резолюция "о выводе иностранных войск с территории Республики Молдова" в пятницу получила одобрение Генеральной ассамблеи ООН. За этот документ проголосовало 64 представителя государств-членов ООН, против — 15, воздержались 83.

Принятая ГА ООН резолюция касается расположенной на территории Приднестровья Ограниченной группировки российских войск (ОГРВ), основная задача которой — охрана складов с боеприпасами в селе Колбасное на левом берегу Днестра.

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Для принятия резолюции ООН требовалось простое большинство голосов. Против высказались Россия, Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, Иран, Сирия, Венесуэла и Мьянма. Свои голоса "за" отдали США, Румыния, Украина, Канада, Азербайджан, Грузия, страны Балтии, Гондурас, Великобритания и почти все страны ЕС, а также ряд других государств.