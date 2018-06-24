Хорошая новость: в России могут упростить процедуру получения гражданства

Депутат Госдумы Константин Затулин предложил упростить процедуру получения гражданства и позволить соотечественникам получать вид на жительство в РФ, не отказываясь навсегда от гражданства своей страны: это, по его мнению, привлечет в Россию десятки миллионов соотечественников.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил упростить процедуру получения гражданства, сообщает РИА Новости.

По его мнению, подобная мера поможет переехать в Россию десяткам миллионов соотечественников.

© AFP 2018 / FILIPPO MONTEFORTE Мигранты дробят Запад — теперь уже официально

Он предложил позволить им получать вид на жительство в РФ не отказываясь навсегда от гражданства своей страны. Аргументируя свою позицию депутат пояснил, что к соотечественникам относятся люди, принадлежащие к народам, исторически проживающим на территории России.

"Речь идет о десятках миллионов человек. Это будет плохо для РФ, если эти люди будут гражданами России? Это будет ущерб для РФ, для ее удельного веса и для ее самоуважения, и для всего остального, если число наших граждан будет возрастать?" — возмутился он.

По мнению парламентария, при упрощении процедуры число желающих приехать в страну будет существенно выше заявленного на сегодня, ведь сейчас людей пугают большие бюрократические препоны и многие из них отказываются от идеи получения российского гражданства.