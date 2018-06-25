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Храм Знамения пресвятой Богородицы в Дубровицах

Названы шесть самых причудливых храмов

© Sputnik / Алексей Куденко
В России
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В России есть обители, архитектурная форма которых отличается от общепринятых стандартов зодчества.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Готический фасад, шарообразный купол и колокольня-замок — оказывается, православные храмы могут быть и такими, не нарушая при этом каноны. Самые необычные церкви страны — в подборке РИА Новости.

Спасский Костомаровский монастырь

Пещерные храмы в России — большая редкость. А обитель в Костомарово (Воронежская область) и вовсе уникальна. Историки до сих пор спорят о времени ее основания. Согласно наиболее распространенной версии, пещерные храмы были тут уже в первые века нашей эры.

Их строили бежавшие от гонений христиане. Другая гипотеза — храм заложили иноки, пришедшие сюда вместе с малоросскими казаками в XVII веке. В пользу первого варианта говорит архитектура, напоминающая знаменитые пещерные храмы в Каппадокии (регион на севере современной Турции), и то, что уже тогда протекающая рядом река Дон была важной транспортной артерией. Но впервые обитель упоминается в летописях лишь в середине XVII столетия.

Костомаровский Спасский монастырь
CC BY 3.0 / Илга Гондарева / Костомаровский Спасский монастырь
Костомаровский Спасский монастырь

Храмы комплекса строились несколько веков. Удивительно, что создававшие их христиане в точности повторяли архитектуру и элементы декора пещерных сооружений, возводимых на этом месте ранее, хотя строители вряд ли могли знать, как они выглядели.

При советской власти храмы хотели было приспособить под шахты для добычи мела. Но по каким-то причинам это не получилось. А в 1990-е начались работы по расчистке Костомаровских пещер. В 1997 году здесь открыли Спасский женский епархиальный монастырь.

Знаменская церковь в Дубровицах

Эту церковь в стиле голицынского барокко строили, скорее всего, итальянские мастера. Ее резные скульптуры выглядят привычно для Рима или Турина, но никак не для России конца XVII века. Вместо купола, например, и вовсе корона.

Говорят, что такое изобилие заморских новшеств так не понравилось патриарху Адриану, что он отказался освящать церковь. Но в 1703 году торжественный чин, на котором присутствовал Петр I, все же совершили.

Знаменская церковь в Дубровицах
CC BY-SA 4.0 / Olenka1805 / Собственная работа
Знаменская церковь в Дубровицах

Необычный облик однажды даже спас храм: в 1812 году солдаты Наполеона не посмели разграбить его, в отличие от подавляющего большинства других церквей на своем пути. Правда, при большевиках повезло меньше — в 1931 году колокольню взорвали.

Сейчас храм очень популярен у туристов, приезжающих в основном из Москвы.

Владимирская церковь в Быково

Есть в Подмосковье и образец так называемой русской готики, или псевдоготики. Этот белокаменный храм возвели в 1789 году на средства генерал-губернатора Москвы Михаила Измайлова в память его покойной жены.

Предполагается, что церковь проектировал знаменитый архитектор Василий Баженов, автор таких шедевров, как дом Пашкова и Михайловский замок в Москве. Но достоверных подтверждений этому нет. Баженов поссорился с императрицей Екатериной II, которая обвиняла его в связях с масонами. Кстати, масонские символы можно увидеть и в отделке возведенной неподалеку от храма усадьбы.

Церковь Богородицы Владимира в Быково, Московская область
CC BY-SA 4.0 / Людвиг14 / Собственная работа
Церковь Богородицы Владимира в Быково, Московская область

Декор двухэтажного храма отличается богатством и пышностью — в пику сдержанности настоящих готических храмов Западной Европы. А в 1884 году рядом возвели колокольню в том же стиле.

Троицкая церковь "Кулич и пасха" в Санкт-Петербурге

Это редкий пример того, как народное название стало официальным. Хотя на самом деле идея, заложенная в столь необычную архитектуру (колокольня в виде пирамиды и храм-ротонда), куда сложнее.

Храм построили на территории имения князя Александра Вяземского на деньги, подаренные ему Екатериной II. Об этом гласит надпись, которая и сейчас видна на фасаде: "В память твоих щедрот. Начата в 1785 году". Архитектором был известный мастер Николай Львов, но концепция принадлежала князю Вяземскому, который служил генерал-прокурором. Ротонда, по его задумке, символизирует "храм правосудия", а пирамидальная колокольня — "неколебимую купность трех добродетелей: Истины, Человеколюбия и Совести".

Троицкая церковь Кулич и пасха в Санкт-Петербурге
CC BY-SA 3.0 / Александр Якушин / Собственная работа
Троицкая церковь "Кулич и пасха" в Санкт-Петербурге

Простому народу храм показался похожим на главные блюда пасхального стола. Название "Кулич и пасха" прижилось очень быстро.

В 1938 году храм закрыли, правда, объявив памятником всесоюзного значения, что спасло от разрушения. А после Великой Отечественной войны снова открыли, и до самого развала СССР это был один из немногих действующих храмов Ленинграда.

Преображенский храм в селе Красное Старицкого района

В небольшом селе в Тверской области стоит красный готический замок. На самом деле это православная церковь. Ее построили на средства проживавшей здесь четы помещиков Полторацких. Марк Федорович Полторацкий был первым директором придворной певческой капеллы и статским советником. А его жена Агафоклея Александровна происходила из старинного боярского рода. В столице о ней ходили легенды — и про ее самодурство, и про невиданную щедрость, ведь Полторацкая жертвовала много денег на больницы и храмы.

Преображенский храм в селе Красное Старицкого района
CC BY-SA 4.0 / Беллий / Собственная работа
Преображенский храм в селе Красное Старицкого района

Именно по ее воле за образец церкви взяли Чесменский храм в Санкт-Петербурге. Говорят, так она хотела обратить на себя внимание Екатерины II и добиться ее расположения. Не получилось — храм освятили в 1803 году, в царствование внука великой императрицы.

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Но приезжавших в Тверскую губернию долго еще поражала красотой "церковь каменная, крестообразно-круглая, готического вида, длиною и шириною по десять сажен". В 1859-м ее вместе с усадьбой продали отставному коллежскому советнику Борису Костылеву, чей внук в годы Первой мировой устроил рядом с храмом госпиталь.

Храм-маяк в селе Малореченское

Из всех церквей Крыма эта самая высокая, 60 метров. Ее освятили в 2007 году во имя Николая Чудотворца. И неспроста, ведь этот святой считается покровителем мореплавателей.

Храм-маяк в селе Малореченское
© Sputnik / Юрий Лашов
Храм-маяк в селе Малореченское

У храма-маяка два уровня. На первом — Музей катастроф на воде, на втором — церковь. Архитектура необычна — на всех четырех стенах маяка в нишах в виде крестов изображены Божья Матерь и Николай Чудотворец. А вместо купола — шар, символизирующий планету Земля.

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Эту церковь очень любят туристы: со смотровой площадки открывается эффектный вид на Южный берег Крыма.

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Теги:
незаурядность, архитекртура, церкви, традиции, стиль, строительство, Россия, Общество
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