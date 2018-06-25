Популярная телеведущая из Молдовы поведала о головокружительных путешествиях

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Одна из самых стильных телеведущих, диктор, заслуженная артистка России, вице-президент Лиги профессиональных имиджмейкеров Лариса Вербицкая рассказала РИА Новости, кому удалось похитить ее сердце в путешествиях, почему она ничего не ела, дрейфуя на яхте во Вьетнаме, и где условия для жизни более экстремальные, чем в джунглях Гаити.

Частичка моей души — в разных уголках России

Россия такая разная. И знаете, что поразительно? Чем суровее условия жизни, чем сложнее и экстремальнее профессия, тем более открытыми оказываются люди, тем легче и с большей радостью идут на контакт — наверное, им не хватает тепла.

Казалось бы, где-то за полярным кругом, где вечная мерзлота, все суровые и мужественные, но они при этом очень добрые, всегда тепло встречают.

© Photo : из личного архива Ларисы Вербицкой Лариса Вербицкая

Люблю открывать для себя новые места и впечатления

Мне интересны и люди, их быт. Еще очень много мест, где хочется побывать.

Например, Австралия, такая далекая, загадочная и именно этим очень привлекательная.

Хочется побывать в Венесуэле, познакомиться с людьми, которые там живут. Вы знаете, что они живут очень долго?

В отличие, например, от более цивилизованных мест, с более развитой инфраструктурой, более благоприятным климатом. Как будто природа проводит своеобразный эксперимент.

Вообще, я все впитываю как губка. Мне все очень интересно. Не была я еще и в Китае, не довелось пока, но очень хотелось бы.

© Photo : из личного архива Ларисы Вербицкой Лариса Вербицкая

Для меня путешествия — большой праздник

Они подпитывают меня, эмоционально обогащают. Мне хочется постоянно возвращаться в Испанию. Она такая разная, эта страна подарила миру столько ярких, талантливых личностей. Ландшафты, горы, море, кухня, люди — все мне там нравится.

И остальные европейские страны нравятся. Очень колоритные и такие разные.

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Например, Австрия — хороша в любое время года. Нестандартная архитектура, вписанная в ландшафт, прекрасная экология, множество талантливых людей.

© Photo : из личного архива Ларисы Вербицкой Лариса Вербицкая

Если говорить о Северной Европе, хочется побывать в Исландии и Норвегии.

Еще мы с мужем любим Вьетнам

Возвращаемся туда, чтобы лучше узнать страну, непосредственно интегрироваться в эту жизнь, узнать, как живут люди, как решают бытовые проблемы. Там, кстати, с нами случилась экстремальная история. После участия в проекте «Последний герой», который снимали в джунглях Гаити, я была уверена, что видела все, мне ничего уже не страшно и удивить меня сложно. Но Вьетнам все-таки удивил.

© Photo : из личного архива Ларисы Вербицкой Лариса Вербицкая

Мы с супругом взяли небольшую яхту с сопровождающей командой и отправились в путешествие на север страны. Так вот, ситуация с гигиеной в этом путешествии была реально на грани экстрима. Я случайно увидела, как готовят еду на этой яхте, и питаться там больше просто не смогла. Сколько бы нам ни пришлось дрейфовать, в рот из той кухни я точно ничего бы не взяла. Это было нечто.

Все спрашивали у мужа, почему ваша супруга ничего не ест, на что он отвечал, что я в принципе ничего, кроме бананов, не ем, у меня диета.

В миске, в которой они еду готовили, я б и ноги не смогла мыть. Кстати, думаю, они поэтому там все такие худые, в пище очень много паразитов и даже обилие специй не спасает.

Очень запомнился отдых на одном из островов Таиланда

Бунгало — прямо на песке, на берегу Южно-Китайского моря.

С одной стороны, было жутковато, там не так давно после землетрясения прошло цунами. Но с другой — это был Грин с алыми парусами.

Открываешь окно и видишь шхуны, маленькие суденышки, с которых местные рыбаки ловят всяких экзотических моллюсков.

И они так близко, что кажется: протяни руку — и дотронешься до них. В том числе за это я люблю путешествия — ведь полная смена картинки перед глазами.

Так вот, вечером был ужин в ресторане клуба, где готовил мишленовский повар. Я ждала этого вечера как никогда, хотя люблю питаться очень просто и понятно.

Но тогда было необыкновенно красиво и очень вкусно.

Уже столько времени прошло, а я все никак не забуду тот ужин. Очень яркое впечатление.

Люблю питаться в пятизвездочных сетевых отелях

Ведь там продуманная линейка еды, с экопитанием в том числе.

Всегда же есть опасность привезти из путешествия вместе с впечатлениями лишние килограммы.