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Наручники на решетке камеры предварительного заключения

По подозрению в шпионаже: как содержат в СИЗО Карину Цуркан

© AFP 2018 / NOEL CELIS
В России
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Член правления "Интер РАО" Карина Цуркан, подозреваемая в шпионаже, находится в московском СИЗО "Лефортово".

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан содержится под стражей в следственном изоляторе "Лефортово". Об этом сообщила РИА Новости заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

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По ее словам, обвиняемая жалуется, что не может получить вегетарианскую еду, а также необходимые витаминные комплексы.

Цуркан находится в СИЗО уже почти неделю. Она успела пройти карантин и теперь находится в обычной двухместной камере. Говорит, что с соседкой никаких конфликтов нет. Также сотрудники относятся к ней уважительно и на это жалоб не имеет. Однако она вегетарианка, и поэтому есть тюремную баланду не может. Так что пока ей приходится фактически голодать", — сказала Меркачева.

По словам правозащитницы, медики, работающие в СИЗО, также не разрешили родным Цуркан передать ей необходимые витаминные комплексы и таблетки. Сама же Карина на данный момент не просит ничего, кроме книг.

"Сейчас женщина находится в шоке, для нее это очень стрессовая ситуация. Говорит, что ей приходится привыкать к обстановке СИЗО и новым правилам, старается держать себя в руках", — добавила правозащитница.

НАТО
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На прошлой неделе Лефортовский суд Москвы сообщил об аресте Цуркан, которую подозревают в шпионаже. Подробности дела, в том числе о личности Цуркан, не раскрываются. При этом полная тезка подозреваемой является членом правления энергокомпании "Интер РАО".

В компании сообщали, что член правления Цуркан находится в отпуске. По данным ряда российских СМИ, Цуркан обвиняется в шпионаже в пользу Румынии. Ранее источник сообщил, что Цуркан, входившая в совет директоров проектной компании "Аккую Нуклеар", могла передавать зарубежным спецслужбам информацию о проекте строительства АЭС.

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Теги:
следствие, подозрение, расследование, НАТО, шпионаж, Карина Цуркан, Лефортово, Москва, Россия, Преступление, закон и правосудие
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